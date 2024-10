El Centro Botín interactúa con Shimabuku, el mejor amigo del pulpo

Los pasajes y escaleras del Centro Botín (Santander) se fusionan con el agua del Cantábrico bajo la misma armonía que el artista cuya obra ahora alberga. Los miradores del espacio, sus ventanales que conectan arte y naturaleza, favorecen una constante relación entre obra y contexto, entre visitante y entorno. Esa interrelación, ese valor social como modo de expresión artística, es la base tanto del edificio cántabro como de todos los proyectos que acoge entre sus cristales. Y este sábado se inaugura una muestra que es producto de diversas relaciones: “Pulpo, cítrico, humano” abre sus puertas en la segunda planta del Centro hasta el 9 de marzo. Se trata de la primera exposición del artista japonés Shimabuku (Kobe, 1969) en España y, añade, “la más grande que he hecho en toda mi carrera”. Incluye fotografía, vídeo, escultura, instalación y texto, y abarca todo su recorrido artístico, desde sus comienzos en 1991 hasta el día de hoy.

“La visión del Centro reside en desarrollar la creatividad de nuestros visitantes y en dar la posibilidad de mirar al entorno cotidiano de una forma nueva”, explica Fátima Sánchez, directora ejecutiva del espacio. Ambas características las reúne la obra de Shimabuku. Se trata de una producción experimental, de una serie de acciones performativas que apelan al asombro y que en ocasiones roza lo humorístico. “¿Qué pasaría si...?” En esa constante curiosidad práctica se mueve Shimabuku. ¿Y si un pulpo de Akashi se va a dar una vuelta por Tokio? “¿Al animal le gustaría o molestaría?”, se pregunta. Ante letreros que ha visto en diferentes poblaciones inglesas, ¿cómo crearía el artista su propia versión de Fish & Chips? “En Liverpool, hice una película sobre una patata que iba nadando a conocer a un pez”. ¿Qué le ocurriría a una serie de hortalizas encurtidas si viajasen en un barco entre Londres y Birmingham? Shimabuku lo pudo comprobar, tras dos semanas navegando por un canal construido en el siglo XVIII.

El artista japonés Shimabuku, junto a una de sus instalaciones Belén de Benito

La obra del artista no se entiende sin la interacción, sin las colaboraciones. Es el caso de Todolí Citrus Fundació, una organización valenciana creada para el estudio y la divulgación de la citricultura. De su mano, Shimabuku realizó la instalación “Algo que flota / Algo que se hunde” (2010), en la que presenta frutas y verduras dentro de tanques de cristal con agua, que exponen un extraño fenómeno natural. Asimismo, y especialmente para esta muestra, también ha colaborado con la comunidad local de Santander, tanto humana como no humana. Es el caso de “Gente volando”, obra en la que han colaborado más de 100 cántabros, que volaron de manera colectiva unas cometas personalizadas y creadas en actividades previas dirigidas por el artista.

Más de 100 personas de Santander han colaborado en la exposición de Shimabuku Belén de Benito

Cabe subrayar que la bizarra relación del artista con la naturaleza se enfoca con más énfasis hacia el fondo marino, y en especial hacia los pulpos. En “Ir a conocer los pulpos de Santander” el artista ha interactuado en primera persona con el Cantábrico, vistiéndose de buzo y exponiendo a los pulpos de la zona a diferentes y singulares situaciones. “Siempre he querido ser amigo de un pulpo”, se sincera el artista. Explica que en su ciudad natal son animales muy famosos, lo que desde joven le hizo querer saber más sobre ellos. “Ahora puedo decir que, aunque Santander esté muy lejos de donde yo vivo, en Okinawa, los pulpos de aquí son prácticamente iguales, se parecen más a los de mi ciudad que las personas”, plantea. “Cuando llego a un sitio nuevo, siempre me pregunto qué puedo hacer que sea especial”, explica Shimabuku, “tanto con el paisaje como con la gente. Y aquí he sentido algo especial, para nada como un turista”.

El japonés cultiva, por tanto, un curioso arte relacional, en el que aparentemente todo estímulo puede conllevar a un insólito experimento. Tanto en Japón como en otras partes del mundo, genera encuentros improbables entre entidades diversas, ya sea creando una exposición para monos o enfrentando a un pulpo a unas canicas coloridas y de cristal. Una obra, resume Bárbara Rodríguez, directora de exposiciones y de la colección, así como comisaria de la exposición, “en la que no hay jerarquía. Shimabuku expresa una misma curiosidad tanto hacia el pulpo, el cítrico o el humano. El mismo nivel de empatía y compromiso, y lo hace con osadía y con humor”. Además, resalta, “su público pueden ser tanto los que vengan a disfrutar de esta muestra, como los propios protagonistas de su obra”.