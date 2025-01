El «Ecce Homo» de Madrid, estrella de la gran muestra de Caravaggio en Roma

que abrirá sus puertas del 7 de marzo al 6 de julio. Se trata de una muestra sin precedentes por el importante número de obras del genio del Barroco y en la que, por primera vez, se podrá admirar en Italia el 'Ecce Homo' procedente del Las Galerías Nacionales de Arte Antiguo de Roma se preparan para inaugurar una de las exposiciones más esperadas del año, 'Caravaggio 2025',. Se trata de una muestra sin precedentes por el importante número de obras del genio del Barroco y en la que, por primera vez, se podrá admirar en Italia el 'Ecce Homo' procedente del Museo del Prado , uno de los mayores descubrimientos recientes de la historia del arte.

Han pasado ocho años desde la última exposición en Italia sobre Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio (1571-1610). En 2017 el Palacio Real de Milán, su ciudad natal, reunió algunas de sus obras más representativas. Y dos años antes, en Roma, las Escuderías del Quirinal mostraron casi un centenar de pinturas y esculturas de las distintas escuelas italianas del siglo XVII con Caravaggio como hilo conductor. Sin embargo, la exposición que acogerá el monumental palacio Barberini de la capital italiana será “una exposición única y excepcional”, explica a LA RAZÓN Thomas Clement Salomon, director de la institución y uno de los comisarios junto a Francesca Cappelletti, directora de la Galería Borghese, y Maria Cristina Terzaghi, historiadora del arte y una de las mayores expertas del artista milanés.

presentará las últimas novedades científicas de la investigación de Caravaggio y podremos admirar dos pinturas extraordinarias que no han sido nunca vistas juntas: 'El retrato de Matteo Barberini' y el ' “La gran novedad de esta exposición es quey podremos admirar dos pinturas extraordinarias que: 'El retrato de Matteo Barberini' y el ' Ecce Homo ' que ha estado expuesto en el Prado de Madrid”, añade Salomon.

una de las telas que más expectación ha despertado es el 'Martirio de Santa Úrsula', última pintura del genio del Barroco, realizada poco antes de su muerte. Dos nuevos descubrimientos extraordinarios que podrán ser vistos en Roma junto con otras pinturas cedidas para la ocasión por colecciones privadas y pinacotecas nacionales e internacionales, como la 'Santa Catalina' del Museo Thyssen de Madrid. La exposición también contará con las tres pinturas encargadas por el banquero Ottavio Costa, 'Judith y Holofernes', que pertenece a la colección permanente del artista en el Palacio Barberini; el 'San Juan Bautista' del Museo Nelson-Atkins de Kansas City o el 'San Francisco en Éxtasis' del Wadsworth Atheneum of Art de Hartford. Aunque sin duda, realizada poco antes de su muerte.

Una inmersión en la época

La exposición se propone mostrar la fuerza innovadora que introdujo la obra de Caravaggio en el panorama artístico, religioso y social de su época, lo que convierte a esta muestra en “uno de los proyectos expositivos más importantes y ambiciosos jamás dedicados a su obra, que por primera vez reúne, en un lugar simbólico de la conexión entre Caravaggio y sus mecenas, una junto a otra, obras con una historia compartida procedentes de importantes colecciones nacionales e internacionales”, aseguran sus organizadores.

Más de cuatro siglos después de su muerte, el legado artístico de Caravaggio aún saca a la luz joyas casi desconocidas como 'El retrato de Matteo Barberini', un retrato del noble que se acabaría convirtiendo en el papa Urbano VIII y que desde hace unos meses luce en una pequeña sala del palacio como anticipación de la exposición que abrirá sus puertas en marzo. Su existencia se conocía desde que un experto en arte la reveló en 1963, pero hasta hace unos meses no había podido ser admirada por el público porque desde hace décadas pertenecía a una colección privada.

También será la primera vez que vuelva a Italia el 'Ecce Homo' desde su hallazgo hace tres años cuando estaba a punto de ser vendido en una casa de subastas de Madrid con un precio de salida de 1.500 euros. El cuadro, procedente de Nápoles, viajó en el siglo XVII hasta España, probablemente en el mismo barco en el que llegó 'Salomé con la cabeza del Bautista', según reconstruye Terzaghi, y ahora, cinco siglos después, vuelve a casa.

Futuras sorpresas

Los expertos creen que estos nuevos descubrimientos podrían no ser los últimos. “El único problema es que a menudo vienen propuestos presuntas obras de Caravaggio que no son auténticas”, advierte Salomon. “Pero estoy seguro que en los próximos años podrán ser descubiertas otras obras porque hay muchas pinturas que conocemos por las fuentes que no han sido nunca localizadas o que se han perdido. Así que esperamos poder tener sorpresas en este sentido en el futuro”.

La obra de Caravaggio está viviendo un momento dulce, de esplendor, porque, asegura el director de las Galerías Nacionales de Arte Antiguo de Roma, Michelangelo Merisi se ha convertido en un artista “extremadamente amado”. “Es un pintor que ha cambiado la historia del arte con su pintura, con su estilo único, que ha sido copiado durante todo el siglo XVII. Su obra consigue hablar a la modernidad. Y en los últimos 20 años, el público lo ha convertido casi en un mito porque sus pinturas entablan un diálogo con la contemporaneidad muy importante”.

La exposición, uno de los eventos más destacados en el calendario de actividades del Jubileo que se celebrará durante todo el año en Roma, guiará a los visitantes en un recorrido a través del arte de Caravaggio y su capacidad para combinar el realismo con la espiritualidad que impregna cada una de sus obras. Una oportunidad para admirar no solo la revolución pictórica que introdujo el artista, sino también su influencia en el arte europeo posterior.