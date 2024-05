Alerta por falsificaciones de Monet y Renoir, entre otras 40 obras identificadas por la IA en Ebay

Más que verla como una amenaza, a la Inteligencia Artificial hay que tomarla como una oportunidad. Una herramienta con la que avanzar y de la que extraer las ventajas que puedan ser beneficiosas en el desarrollo humano. Si bien es cierto que el debate en torno a su regulación es necesario, pues estamos a tiempo a saber controlarla y convivir con ella, también cabe ver el lado positivo de esta tecnología, que ha demostrado su valía a través de un nuevo estudio. La doctora Carina Popovici, especialista en autenticar obras de arte, ha realizado una investigación en la que ha encontrado hasta 40 cuadros falsos a la venta en eBay, entre los que destacan un Monet y un Renoir. Este estudio lo ha realizado aplicando la Inteligencia Artificial, con la que ha analizado las imágenes anunciadas en dicha plataforma, sorprendiéndose al descubrir que gran cantidad de ellas tenían "una alta probabilidad de no ser auténticas". Si bien ha hallado 40, según recoge "The Guardian" Popovici asegura que "hay muchas más".

Para la investigación, se buscaron y descargaron algunas imágenes, como es una obra anunciada como de Monet, titulada "Bosque con un arroyo", y con un precio de 599.000 dólares. Así como otra catalogada como de Renoir, que costaba 165.000 dólares. "Y el algoritmo las identificó como falsas. Había falsificaciones por todas partes. Todo lo que hemos analizado resulta no ser arte real, una probabilidad negativa de aproximadamente el 95%. Estoy segura de que esto es solo la punta del iceberg", apunta la experta al diario británico, que se ha hecho eco de una investigación que podría desencadenar gran cantidad de descubrimientos de este tipo.

Múltiples capas

"The Guardian" se puso en contacto con el vendedor de la obra de Renoir, y poco después "el anuncio se eliminó. En un mensaje dijeron que no vendían arte falso", afirma el medio. Asimismo, cita que Ebay, en su web oficial, afirma que "no permitimos que se incluyan artículos falsificados o copias no autorizadas". "La venta de artículos falsificados está estrictamente prohibida en eBay, y estamos comprometidos a garantizar que los productos vendidos sean auténticos. Hacemos esto mediante el uso de múltiples capas de tecnología de Inteligencia Artificial, investigadores capacitados profesionalmente y programas de protección del comprador. EBay bloqueó proactivamente la publicación de 88 millones de presuntas falsificaciones en 2022, al tiempo que eliminó 1,3 millones de artículos de la plataforma tras una revisión. En este caso, ya habíamos eliminado uno de los elementos que se nos habían señalado", explica la plataforma de venta a "The Guardian".

"Bosque con un arroyo", de Monet eBay

Por su parte, explican desde el medio británico que en la descripción de "Bosque con un arroyo" se especificaba que "garantizo plenamente que la pintura es un óleo sobre lienzo original de 1867, firmado y fechado por Claude Monet. La pintura no está en perfectas condiciones y no tengo ninguna procedencia más allá de haberla tenido durante más de 20 años". "El vendedor de Monet tiene la página antigua de usuario de eBay y tiene su sede en Millesburg, Ohio. No han respondido a 'The Guardian'", añade la publicación.

Popovici, al descubrir la cantidad de falsificaciones artísticas que existen en línea, asegura que ha solicitado medidas a eBay, pues se trata de un problema que hay que afrontar "con la seriedad que merece. Me esforcé mucho en hablar con ellos, y me frustra muchísimo que no contesten. Estoy realmente perturbada por eso, porque tienen una responsabilidad. No pueden simplemente fingir que no ven lo que está sucediendo. Hay indicios claros de que hay un problema", asegura la experta.

Advertencias

La experta encargada de esta investigación, Popovici, es directora de Art Recognition, una empresa que colabora con diferentes estudios con el fin de evaluar la autenticidad de una obra de arte, analizando su reproducción fotográfica con ayuda de la IA. En esta entidad, se utilizan dos tipos de redes neuronales artificiales para estudiar los cuadros, que pasan desde patrones hasta tipos de pinceladas, pasando por paletas de colores. Bajo esta premisa, Art Recognition ha analizado todo tipo de obras, como un autorretrato de 1889 de Vincent van Gogh en el Museo Nacional de Oslo, identificada gracias a esta tecnología. Asimismo, le dio a un cuadro de Rubens de la National Gallery una probabilidad del 98,76% de pertenecer al artista, así como cuestionó la atribución a este mismo artista de "Sansón y Dalila".

"En el pasado, identificar falsificaciones en línea era realmente difícil, porque no se podían tomar muestras de una imagen en internet. Pero con la IA es fácil. Puedes descargar una imagen y, en tan solo 10 minutos, lo sabrás. Hay que advertir a la gente", subraya Popovici a "The Guardian".