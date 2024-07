La pintura holandesa en la que se inspiró la "Última Cena" de los Juegos Olímpicos

Anne Descamps, organizadora de los Juegos Olímpicos 2024, se disculpó este domingo por haberse producido una polémica que no estaba en sus intenciones. Entre los espectaculares actos que acogió París para la apertura de esta competición deportiva, hubo uno que no pasó desapercibido para cristianos y conservadores, y que por ello fue altamente criticado. Se trata de la representación por parte de Drag Queens de la "Última Cena", una escena de banquete en la que un actor interpretaba a Dionisio mientras interpretaban la última comida de Jesús previa a la crucifixión, como lo pintara Leonardo Da Vinci hace cientos de años. Pero no fue esta obra de arte la que inspiró la polémica escena, sino que fue otra de procedencia holandesa, según los expertos.

La "Última Cena" olímpica, dicen ciertos historiadores del arte, se basó en pinturas de dioses griegos, y se dice que una obra del siglo XVII de un pintor holandés fue el que inspiró el acto que ha ofendido a cristianos de todos los países. El Museo Magnin, de la ciudad francesa de Dijon, así lo compartió en redes sociales: "¿Este cuadro te recuerda a algo?", e invitaba a la gente a "venir a admirar" la obra titulada "El banquete de los dioses", que Jan van Bijlert pintó entre 1635 y 1640.

Thomas Jolly, director creativo de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, negó que la parodia que nos ocupa se inspirase en la obra de Da Vinci. "No fue mi inspiración", apuntó en una entrevista, "creo que fue bastante claro. Está Dionisio que llega a la mesa, porque es el dios de la fiesta, del vino, y el padre de Sequana, la diosa del río Sena". Al contrario, dijo Jolly, la idea era "organizar una gran fiesta pagana vinculada a los dioses del Olimpo, por el 'Olimpismo'. Nunca encontraréis en mí ningún tipo deseo de burlarme ni denigrar nada en absoluto. Quería una ceremonia que reparara y reconciliara".

"El banquete de los dioses", que Jan van Bijlert Archivo

De esta manera, si bien el artista no ha mencionado la obra exacta en la que se inspiró, los historiadores del arte franceses y neerlandeses han señalado que la obra de Van Bijlert es la que más afín es escénicamente al acto de la ceremonia. En dicha pintura, se representan a las antiguas deidades griegas reunidas en torno a un banquete en el Monte Olimpo.

Explica por ejemplo, el historiador Walter Schoonenberg que no tenía duda alguna de que la obra interpretada en París "fue 'El banquete de los dioses', de Jan van Bijlert". Afirma el experto que Apolo, dios del sol, era reconocible por su aureola, mientras que Dionisio por las uvas, Poseidón por su tridente, Artemisa por la luna y Venus por Cupido. También estaban presentes Minerva, diosa de la sabiduría, y Marte, dios de la guerra. "No se trata, pues, de un insulto a los cristianos", añadía el historiador, "se trata de los dioses olímpicos representados en la obra de Van Bijlert. Los dioses griegos se reunieron en el Olimpo, donde los Juegos se celebraban en la antigüedad".