Mofarse de los cristianos en París no sale gratis: primera consecuencia de la polémica de la ceremonia de apertura

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París se vieron obligados ayer a disculparse con aquellos que se hayan sentido ofendidos por una escena que evocó "La Última Cena", de Leonardo da Vinci, durante la polémica ceremonia de inauguración.

La pintura de Da Vinci representa el momento en que Jesucristo declaró que un apóstol lo traicionaría. La escena durante la ceremonia del viernes presentó a la DJ y productora Barbara Butch, un ícono LGBTQ+, flanqueada por artistas drag y bailarines.

Obligados a pedir disculpas

La organizadora, Anne Descamps, pidió perdón por cualquier ofensa causada por las representaciones religiosas durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos el pasado viernes y ha negado cualquier intención de «faltar al respeto» a ninguna fe tras las quejas de los obispos franceses.

«Está claro que nunca ha habido intención de faltar al respeto a ningún grupo religioso (...) Si alguien se ha sentido ofendido, por supuesto que lo sentimos muchísimo», declaró.

Las críticas no solo de la Iglesia francesa sino de todo el mundo no se hicieron esperar e incluso Abogados Cristianos decidieron dirigirse al Comité Olímpico Internacional para «denunciar el grotesco espectáculo que tuvo lugar en la ceremonia inaugural» y han puesto en marcha una recogida de firmas para solicitar «sanción por mofarse de los cristianos» con dicha representación.

Primera empresa que se retira

Pero mientras tanto la ofensa no saldrá gratis a pesar de las disculpas. La empresa de telecomunicaciones C Spire ha decidido su publicidad de los Juegos Olímpicos de 2024 en París. "Nos ha conmocionado la burla de la Última Cena durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de París. C Spire retirará nuestra publicidad de los Juegos Olímpicos», anunció la empresa en X.

Un decisión que fue aplaudida por el gobernador de Misisipi, Tate Reeves. "Me enorgullece ver que el sector privado de Mississippi da un paso al frente y se pone firme. Dios no será burlado. C Spire trazó una línea apropiada y de sentido común».

C Spire es la sexta mayor compañía de telefonía móvil de Estados Unidos, con sede en Ridgeland, Mississippi.