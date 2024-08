TEFAF abre las solicitudes para el fondo de restauración y el programa de formación de conservadores

La Fundación Europea de Bellas Artes (TEFAF) abre las solicitudes para el Fondo TEFAF de Restauración de Museos (TMRF) y el Curso de Conservadores de 2025. TEFAF es una fundación sin ánimo de lucro que promueve la experiencia, la excelencia y la diversidad en la comunidad artística mundial. Como parte de la dedicación de TEFAF de apoyar a la comunidad artística internacional, la organización encabeza iniciativas filantrópicas y educativas que refuerzan su relación simbiótica con instituciones culturales de todo el mundo.

El TMRF se creó en 2012 para apoyar y promover la restauración profesional y la investigación académica relacionada de relevantes obras de arte pertenecientes a museos. En defensa del arte en todas sus formas, las solicitudes para recibir la subvención están abiertas a museos de todo el mundo para obras de cualquier época. Cada año se asignan 50.000 euros a los proyectos. El comité de expertos independientes suele seleccionar dos beneficiarios, cada uno de los cuales recibe 25.000 euros para apoyar un proyecto de restauración, que se presentará en TEFAF Maastricht y Nueva York. Las solicitudes para 2025 están abiertas hasta el lunes 30 de septiembre a las 18:00 CET.

Las subvenciones del año pasado se concedieron a la National Gallery de Irlanda (La travesía del Mar Rojo, de Ludovic Mazzolino) y al Wadsworth Atheneum Museum of Art de Estados Unidos (Ninfa y sátiro, de Pietro Fancavilla). Entre los anteriores galardonados figuran el Detroit Institute of Arts (Judith con la cabeza de Holofernes, de Tiziano); el Singer Laren de los Países Bajos (La muchacha del vestido de muselina blanca, de Whistler); el Museum Kunstpalast de Düsseldorf (San Francisco de Asís en meditación, de Zurbarán); y el Musée Rodin de París (Absolución, de Rodin), entre otros.

Por su parte, recién creado en 2024, el Curso de Conservadores de TEFAF aúna el mundo académico y el mercado del arte, ofreciendo a los comisarios de museos emergentes una puerta de entrada sin precedentes para adquirir conocimientos, perspectivas y oportunidades de establecer contactos con sus homólogos internacionales durante TEFAF Maastricht. El curso se ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Maastricht y pondrá en contacto a los conservadores con los expertos que forman parte de las comunidades de comisarios y expositores de TEFAF, así como con autoridades del mundo del arte de renombre internacional. Las solicitudes están abiertas a través de la página web de la Universidad de Maastricht y se cerrarán el 16 de octubre de 2024.

Este prestigioso programa está diseñado para conservadores de museos deseosos de profundizar en su comprensión de la dinámica del mercado del arte y ampliar sus redes de contactos. A lo largo de cinco días, los participantes obtendrán conocimientos inigualables de profesionales experimentados del mercado del arte, participarán en tareas prácticas y entablarán debates sobre la dinámica del mercado del arte.

Entre los participantes anteriores figuran profesionales del Cleveland Museum of Art, M+ Hong Kong, Museum Angewandte Kunst Frankfurt, Österreichische Galerie Belvedere Vienna, Toledo American Art, National Gallery of Art Washington, Hunterian Museum and Art Gallery Glasgow, Minneapolis Institute, Zayed National Museum Abu Dhabi y Royal Museum Africa Brussels.