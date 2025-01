¿Volverá la Gioconda a Italia? La eterna lucha

A pesar de su mirada serena y su semblante calmado, parece que la Gioconda nunca vivirá tranquila. Quizá por su fama mundial, o por su espíritu de icono del arte, esta obra de Leonardo Da Vinci no deja de protagonizar aventuras. Aunque insuperable es la que vivió a principios del siglo pasado. En 1911, el famoso cuadro desapareció del Museo del Louvre: fue el robo del siglo, llegándose a interrogar a Apollinaire y a Picasso, por aquella época jóvenes rebeldes y vanguardistas. La Mona Lisa fue recuperada en 1913, cuando un antiguo trabajador del Louvre citó al director de la Galería de los Uffizi para devolver el retrato. Su explicación de por qué se había llevado la obra:Este intento de regreso a su lugar de origen continúa repitiéndose a lo largo de los años... aunque no necesariamente a través de delitos de robo.

Italia está volviendo a soñar con la vuelta de la obra de Da Vinci a sus museos. Lo hace ante la delicada situación que se está viviendo en el Louvre, y que ha provocado la intervención del gobierno francés. Ayer el presidente Emmanuel Macron, y a raíz de una carta que envió la directora del museo en la que solicitaba ayuda para su supervivencia, anunció medidas que velarán por la salvaguarda de este espacio artístico.y conllevará la restauración y ampliación de los problemas más urgentes de la institución cultural. Es el caso de una apertura de una segunda entrada de aquí a 2031, así como de un aumento de tarifa para visitantes que no son de la UE. Y en esta ecuación no podía faltar la Gioconda : entre los planes entra que la estrella del museo dispondrá de un "espacio particular" con un billete propio.