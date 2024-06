Urtasun apoya al humorista Jaime Caravaca tras ser agredido en un show por realizar tuits pedófilos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha compartido en X un mensaje en el que ha desvelado que ha hablado con el humorista Jaime Caravaca, agredido por Alberto G.D.J., alias 'Pugilato', en mitad de un show, para trasladarle su apoyo. "Acabo de hablar con Jaime Caravaca para trasladarle el apoyo de Cultura frente a la agresión que sufrió a manos de la extrema derecha. Tolerancia cero frente a las actitudes violentas que atentan contra la integridad de nuestros artistas y la libertad de expresión", ha señalado el ministro. El humorista fue agredido después de unos polémicos tuits sobre el hijo del agresor.

En esta misma línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha condenado en la red social la agresión a Caravaca cuando estaba trabajando en un show, a manos de "un neonazi que no ha llevado bien que le pongan frente al espejo de su homofobia". "Todo el apoyo a Jaime y toda mi condena a la agresión y no vamos a permitir que se siga lavando la cara al fascismo", ha continuado en X la líder de Podemos.

A este "post" ha respondido el propio "Pugilato", también en su perfil de redes sociales, recordando que el humorista ya ha pedido perdón porque "rectificar es de sabios". "Me congratula saber que Podemos se disuelve como un azucarillo y que no lograréis la normalización de la pedofilia", ha añadido. En redes sociales se ha difundido un vídeo este martes en el que se ve cómo Jaime Caravaca es agredido este pasado lunes en mitad de su show, por "Pugilato" que subió al escenario y le propinó un puñetazo. "Esto es por los comentarios pedófilos que has hecho de mi hijo", explicó el agresor tras la agresión.

El enfrentamiento entre el agresor y Jaime Caravaca surgió a través de la red social X, en la que el agresor compartió una imagen con su hijo de tres meses, a lo que Caravaca respondió diciendo que "nada podrá evitar la posibilidad de que ese niño sea hay y se harte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar ".

Agentes de la Policía Nacional identificaron al agresor como Alberto G.D.J., alias "Pugilato", tras personarse en el local en la Cuesta de Santo Domingo (Madrid) al ser avisados sobre las 20:30 horas de que un cómico había sido agredido en plena actuación, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. Alberto 'Pugilato', con antecedentes por letras de canciones y mensajes de contenido neonazi y relacionados con la extrema derecha, manifestó que antes de personarse en el local había pedido a Caravaca que solicitara disculpas o se iban a "ver las caras".