Los polémicos tuits de Jaime Caravaca, el cómico agredido por Alberto Pugilato

El humorista, y ex colaborador de David Broncano en el programa 'La Resistencia', Jaime Caravaca,sufrió la pasada noche del lunes una agresión física en el escenario durante uno de sus monólogos en directo. El agresor, que fue identificado como Alberto 'Pugilato', es líder del grupo musical 'Pugilato', militante de grupos extremistas y activo en redes sociales, donde a menudo comparte mensajes contra la inmigración ilegal y el colectivo LGTBI.

Pugilato se enfrentó al cómico después de que este respondiese a un post en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) en la que el militante extremista aparecía sosteniendo a su hijo, un bebé de tres meses, con el mensaje "Felicidad y Orgullo". Sin embargo, la respuesta del ex colaborador de 'La Resistencia' sostenía que "nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar”.

Respuesta del cómico Jaime Caravaca a una imagen compartida por Alberto Pugilato Twitter

Sin embargo, esta no es la única respuesta que el humorista ha hecho sobre menores en los últimos meses. Hace poco tiempo, la diputada de Vox en el Parlament de Cataluña, y actual candidata del partido a las elecciones europeas, Mónica Lora, publicaba en X una imagen de su hijo junto a un abanico propagandístico del partido de Santiago Abascal. A ello, Caravaca respondió que "sus hijos iban a ser gays" e iban "a tragar polla de negro obrero".

Respuesta del humorista Jaime Caravaca a una imagen Twitter

Otras publicaciones polémicas

El cómico, natural de la Región de Murcia, ha tenido más encontronazos en redes sociales, y sus polémicas han ido más allá. En el apartado de "me gusta" de su perfil de X, el humorista comparte, a través de sus "likes" en esta plataforma, contenido pornográfico y de sexo explícito de otros usuarios, algo que está generando polémica en redes.

Sin embargo, a estas publicaciones polémicas sobre menores, se suman otras en las que Caravaca ha llegado, incluso, a hacer mofas sobre la muerte de personajes famosos, como la de el humorista Paco Arévalo. "Ha muerto Arévalo. ¿Con quién va a follar ahora Bertín Osborne?", llegó a publicar Jaime Caravaca.

Además, la riña de Caravaca con Alberto Pugilato no parece ser algo reciente, ya que, en numerosas ocasiones, ha respondido a sus post en la red social X en tono chulesco e irrespetuoso. En una publicación del militante extremista, el cómico llegó a comentar que "por lo que sea, puede que el cerebro no te de para más que comer, levantar peso y procrear".

Otras publicaciones fuera de tono tienen que ver con su recurrente respuesta que incitan a "comer pollas". En un vídeo publicado por una usuaria de X en el que entrevistaba a tres chicas jóvenes acerca de su intención de voto en las pasadas elecciones catalanas del 12 de mayo, las mujeres respondían que votarían a Vox, a lo que el humorista respondió: "Tres pijas en la calle, que luego comerán polla de pobre".

Otro escándalo llegó cuando, un colaborador de 'Estado de Alarma TV', Bertrand Ndongo, publicó un post en X con una imagen de su madre para felicitarle el día de la madre. A esto, el humorista respondió: "el coño de tu madre es como una cañería. De ahí solo ha salido mierda", "parece tu madre" o "tu madre parece un malo de Batman".

Respuesta del cómico Jaime Caravaca a una publicación en X. La Razón

Más salidas de tono

El cómico murciano llegó a hacer un monólogo en 2021 que versaba sobre cómo un humorista podía ir a la cárcel. Así, comenzó a "retar al sistema" vertiendo acusaciones sobre el Rey Juan Carlos I y su nieta, la princesa Leonor.

Por su parte, Caravaca, que lideraba el preshow de 'La Resistencia', dejó de ejercer de animador del programa en 2021, porque, tal y como adelantó él mismo en su cuenta de Instagram durante el verano, "esta semana he sido despedido, o me han echado, o ya no cuentan con mis servicios de 'La Resistencia' en la que he estado cuatro años. Parece ser que el programa va a tomar otra línea en la que no encaja mi trabajo".