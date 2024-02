Carlos Tarque: "Hay una especie de deseo de que el rock esté muerto"

El cantante Carlos Tarque, que después de más de veinte años al frente de M-Clan se encuentra ahora de gira al margen de la banda acompañado de La Asociación del Riff, siente a veces que "hay una especie de deseo de que el rock esté muerto".

"Probablemente el rock no sea una música de actualidad, en el sentido de que sea lo que suena en las emisoras comerciales o lo que consume gente muy joven, pero hay muchos estilos y todos tienen cabida", afirma Tarque (Santiago de Chile, 1969) en una entrevista con EFE.

"El rock, evidentemente, no está muerto. Hay un montón de bandas y de festivales de rock", añade el músico, que este 16 de febrero ofrece un concierto en Málaga dentro de una gira "en la que se están agotando las localidades en todas las ciudades". "Si estuviera muerto el rock, no sería así".

Ofrece en esta gira "un sonido clásico de rock, de guitarra, bajo y batería, muy ácido, para amantes del rock", asegura un Tarque para quien el directo es su "manera de entender la música".

Apuesta por el directo

"Tocar en directo es lo definitivo. Los discos son una excusa para presentar canciones y poder llevarlas a tocar en directo".

Ha completado una travesía de muchos años al frente de M-Clan en el que han "viajado desde el rock sureño americano de los primeros discos, que era bastante potente, hacia sonidos más 'country', más clásicos".

"En un momento me apetecía desligarme de M-Clan en el sentido de generar un proyecto nuevo, algo que me ilusionara. Si llevas veinticinco o veintisiete años con un grupo es lógico que te apetezca hacer algo diferente".

Ahora tiene "un enfoque mucho más duro, más básico", porque M-Clan era un grupo "que en un momento dado contaba con muchos instrumentos, con teclados, con órgano, con sección de metales, una banda con un sonido muy amplio", y su proyecto actual apuesta por "un sonido un poco más austero, de rock muy puro".

El regreso de M-Clan

Asegura que está "volcado" en este proyecto en solitario y no sabe "qué va a pasar en el futuro" con M-Clan, aunque supone que "en algún momento" regresará la banda, "que desde luego no está acabada", y podría ser con un disco de versiones. "Es una de las ideas que hay para volver".

"Pero ahora no pienso en M-Clan, porque estoy muy metido en este proyecto", zanja Tarque, que añade que si la banda "se hubiera tenido que terminar se habría terminado ya", y no la estarían "alargando".

"Estoy aquí por M-Clan, por lo que me ha dado. Es verdad que el grupo ha tenido éxitos y canciones muy conocidas, pero en esta gira la gente sabe que no viene a ver M-Clan y no pide sus canciones", afirma el vocalista, que añade que tiene "muy buena relación" con los éxitos de la banda.

Algunas de las canciones que toca ahora fueron compuestas durante el confinamiento por la pandemia, un "encierro" que, "más que encontrarse con uno mismo, porque el artista siempre busca la soledad para componer", supuso que se generaran "sentimientos, dudas y pensamientos que están en este disco".

"Eso está plasmado en canciones como 'Días extraños', que habla de ese sentimiento de encierro, y el disco sí que tiene que ver con ese momento", apunta.

Empezó a hacer música en Murcia, y Tarque señala al respecto que "la periferia es un concepto muy antiguo, el mundo ahora es global y ya no es necesario estar en Madrid como en los 70 y los 80, cuando si no estabas allí parecía como que no existías, porque internet ha cambiado ese concepto de periferia y de centro".