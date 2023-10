Carlos Tarque: "Hoy no haría una canción como 'Carolina' porque hay cosas que no podría decir"

Acaba de concluir una gira con M Clan y a finales de noviembre iniciará otra en solitario con su banda paralela, «Tarque & la Asociación del Riff», en la que presentará las canciones de su segundo disco como Carlos Tarque, que verá la luz a finales de este mes y llevará por título el escueto «Vol. 2». «Es un disco de rock muy potente», explica, «con power trío [Carlos Raya, guitarras, Coki Giménez, batería, e Iván “Chapo” González al bajo] y reivindicando el rock clásico de los setenta. Con mucho riff de guitarra, duro. Retrotrae a los M Clan del principio, aunque algo más hardrockero». Los M Clan del principio... ¿Cómo recuerda Carlos, desde la atalaya del éxito, la época en la que trataba de abrirse camino con ese grupo? «Mi recuerdo es el de una serie de amigos con una ilusión exorbitada. Ese fue nuestro gran motor. Una ilusión un poco ingenua, pero no éramos tontos. No éramos niños, había gente de 27 y 28 años, aunque yo era de los más pequeños del grupo. Ya teníamos contacto con la discográfica, DRO, les llevábamos maquetas y nos decían, “venga, seguid currando, creemos que esto promete”. Había un entusiasmo, sí, desmedido. Querías que esa fuera tu profesión y, a la vez, nos lo pasábamos de puta madre, que creo que es algo que si se puede conseguir en la profesión que vayas a elegir, mejor, porque te pondrá las cosas más fáciles. A pesar de no tener dinero y de algunos otros sinsabores, como ir a tocar para muy poca gente, los inicios de M Clan nunca fueron un sacrificio para mí. No tengo un recuerdo ingrato».

La popularidad rotunda, sólida, les llegó con un disco en directo, «Sin enchufe», tras tres magníficos discos de estudio, sobre todo el tercero, «Usar y tirar». Pero el nombre de una mujer, «Carolina», lo cambió todo. Pegaron tremendo pelotazo y hasta hoy, 22 años ya. «En realidad, el éxito masivo nos llegó con el disco anterior, “Usar y tirar”, y con la versión que hicimos de la Steve Miller Band [“Llamando a la tierra (Serenade)”]. Ese disco ya nos situó. En diez días éramos famosos en España. Pero es verdad que “Carolina” es la gran canción de M Clan, la que más gente conoce, y es cierto que fue como una reafirmación de lo logrado con el disco anterior, y que nos subió, como dices, un peldaño». ¿Existía en el Tarque joven esa determinación, esa ambición de querer llegar alto en la música? «Sí, sí, claro. Me asombra mirar al pasado y pensar la, como tú dices, determinación o lo claro que tenía, no ya si iba a ser o no profesional, sino que lo que realmente me hacía feliz era eso. Descubrí que me gustaba estar en el ambiente musical. No la música en sí como músico estudioso, sino el romanticismo del rock, las chicas, salir, estar en la onda, y eso fue lo que me empujó. Y cantando con grupos el ‘‘feedback’’ que me llegaba era el de que yo realmente destacaba, y eso fue un gran empujón. No tuve muchas dudas».

Tarque es considerado por la mayoría de sus colegas y de la crítica especializada como la gran voz del rock español. ¿No conlleva ese título oficioso una enorme responsabilidad? «Hay muchos cantantes y habría que ver para quién es cada uno el mejor. Puedo entender que soy un vocalista inusual en los tiempos que corren, porque soy un frontman que canta con un micrófono en la mano, como podría ser Miguel Ríos. Esa imagen de los años setenta, Jagger, Rod Stewart, Paul Rodgers, Cocker... En el rock es difícil encontrar un vocalista con un micrófono en la mano, sin instrumento. De todos modos, que digan eso de mí me halaga, claro. Me encanta y lo agradezco. Pero como no le hago mucho caso no lo considero ninguna responsabilidad». Ese título acarrea una servidumbre ineludible: todo el mundo quiere que interprete alguna de sus canciones, lo que lo convierte en un cantante sobreempleado. «Sí», ríe, «esa es la palabra exacta, sobreempleado. A veces, demasiado. Las colaboraciones, eso que antes se hacía de una manera especial y que tenía un porqué detrás, se han convertido en un estándar. Haces un disco y alguien pregunta “¿y quién colabora?”, y es que no tiene que colaborar nadie. Te escribe un tío por Instagram, que no conoces, y te pide que colabores en su disco. Claro, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Porque soy Míster Colaborador. Pero asumo que es un peaje que hay que pagar. Me encanta echar una mano y hay proyectos que digo: “Qué divertido va a ser cantar aquí”, tampoco me quejo en exceso. Simplemente, pienso que lo que antes era una excepción ya no llama la atención». ¿Y evita Tarque los excesos de antaño para mantener su preciado instrumento, la voz, en forma? «Los intento evitar», concede. «Tengo la suerte de que mi voz es bastante fuerte. Por genética, sí, y también por entrenamiento y experiencia. He cantando mucho y muy cansado y con resaca. Pero la locomotora ya no puede ir a la misma velocidad y no estamos donde hace veinte años. Aunque me cuesta mucho trabajo irme a dormir directamente después de un concierto. Necesito un poco de descompresión, pero con cabeza. Después del concierto, al hotel, y luego ya lo de irte a dormir... pues tardas un poquito más. Te tomas dos o tres cervezas. Pero evito los bares. Más allá de que tienes que estar hablando muy alto, es que ahora mismo todo el mundo tiene cámara de fotos y es un coñazo. En Madrid y Barcelona, sitios grandes, a lo mejor puedes hacer un ‘‘after show’’, pero eso de salir a quemar la noche, además de que no puedo, es que no quiero».

¿Qué opinión tiene Tarque de la corrección política actual, se lo está poniendo difícil a los artistas para expresarse libremente y plasmar sus emociones/obsesiones? «Un poco sí. Sí, sí. Está claro que los tiempos cambian, pero, ¿hasta qué punto tienes que ser políticamente correcto? Puedes no serlo. Es el eterno debate de la libertad de expresión... Yo hoy no haría una canción como “Carolina”, que hablaba de un personaje como “Lolita” [de Nabokov]. No ya por edad, sino porque hay cosas que no podría decir. Si digo “no tiene edad para hacer el amor” se me echarían encima. Ha sucedido, de hecho. Apareció un artículo sobre canciones machistas y “Carolina” estaba ahí. Y no tiene sentido, porque “Carolina” es una canción en la que el personaje, ficticio, tiene el poder. Pero bueno. En los ochenta sabías que podías decir “me gusta ser una zorra” [polémica canción del grupo femenino Vulpes que provocó la cancelación de un programa de TVE, “Caja de ritmos”], cosa que me parece de puta madre. Y ahora también se puede decir, lo que pasa es que te van a ajusticiar. Si te apetece pasar por eso, dilo, porque realmente un juez no te puede decir nada. Pero en los ochenta no es que fueran más valientes, es que no había el ajusticiamiento que hay ahora. Sí creo que en una canción no se puede decir todo lo que quieras. En el momento en el que hay una amenaza o un nombre propio… debería haber límites. Pero lo de ahora es un poco exagerado y tiene mucho que ver con las redes sociales. Porque, al final, se viraliza más la crítica negativa que la positiva».