Charli XCX ridiculiza a un escritor por su fallida acción publicitaria

Cualquiera con un poco de experiencia en Internet sabrá que nada es lo que parece y que casi ninguna publicación de las "celebrities" está libre de intención comercial. Si además, sumamos a la ecuación un historial tuiteo compulsivo, hasta el punto de poder hablar de ridículo, las sospechas se hacen aún más grandes. Por eso, cuando el pasado 29 de febrero la cantante y compositora Charli XCX citó el comentario de un escritor en la red social X, fueron muchos los que no se demoraron en señalar lo extraño del asunto a pocas semanas del anuncio de un nuevo álbum por parte de la británica.

"No he oído hablar nunca de ti. Mucha suerte con el libro, de todas formas", escribía Charli XCX citando al escritor Gabriel Smith, que había subido una captura de un presunto correo electrónico a su cuenta. "Hola Gabriel, quizá conozcas mi música, que publico bajo el nombre Charlo XCX. (...) Quiero ponerle a mi próximo álbum "Brat", porque tu novela sale este verano y me gustaría rendirle homenaje", se podía leer en el presunto correo, ridiculizado por la cantante. "Brat" es el título, ya anunciado previamente, del inminente trabajo de Charli XCX.

Más allá de la anécdota, el próximo disco de Charli XCX se suma a uno ya de por sí animado en el pop, con nuevos lanzamientos en forma de álbum para Taylor Swift, Beyoncé, Dua Lipa y, según apuntan todos los rumores, también para Lady Gaga, que lleva varias semanas jugando al gato y al ratón con sus seguidores en redes sociales.