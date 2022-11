“El guardaespaldas” cumple 30 años: la película que fue rechazada 67 veces y otras curiosidades de un superéxito

Hoy en día es un clásico del cine, pero sus inicios no fueron fáciles. “El guardaespaldas” cumple 30 años desde su estreno ya convertida en uno de los mejores negocios de la historia Hollywood. Sin embargo, pocos saben que la cinta que produjo y protagonizó Kevin Costner junto a Whitney Houston fue rechazada hasta 67 veces antes de ser llevada a la gran pantalla. De hecho, la cinta fue propuesta originalmente a mediados de los años 70, para ser protagonizada por Diana Ross y Steve McQueen, pero fue rechazada por primera vez al considerarla “demasiado controvertida”. A finales de la década se intentó de nuevo, esta vez con Ryan O’Neal y Diana Ross como protagonistas, pero el proyecto fracasó después de solo unos meses debido a las diferencias entre O’Neal y Ross, que habían sido pareja sentimental. Estas son algunas curiosidades de la película.

Finalmente, la historia fue producida por Kevin Costner, quien contó que basó su interpretación de Frank Farmer en el actor Steve McQueen, el que estaba llamado a ser su primer protagonista, y que incluso llegó a hacerse el corte de pelo característico del actor que le servía de inspiración. La película fue el primer papel cinematográfico de Whitney Houston, que entró en el reparto como un empeño del propio Costner. La relación entre ambos fue muy estrecha y esa química se trasladó perfectamente a la pantalla y enamoró a la audiencia.

Whitney Houston le dio lecciones de canto a Kevin Costner en el set a cambio de consejos de actuación. La cantante contó que aprendió de su compañero a concentrarse en escuchar y comunicarse a través de sus ojos, porque Costner realmente no quería enseñarle interpretación sino que aspiraba a que diera su versión más natural ante las cámaras. Se dice que algunas escenas fueron eliminadas tras una primera exhibición de la película con público antes de su comercialización. Parte del público se rió con las escenas más melodramáticas.

Originalmente, “I Will Always Love You” no estaba en la película; el gran sencillo era “What Becomes of the Brokenhearted”, pero ese tema fue incluido en “Tomates verdes fritos” y entonces Costner sugirió que la canción principal fuera aquella. para añadir temperatura emocional a una cinta ya de por sí sentimental, Whitney Houston sufrió un aborto espontáneo durante la producción y se perdió dos semanas de rodaje. Durante su discurso en el funeral de la cantante en 2012, Kevin Costner relató que cuando Whitney fue a a prueba para su papel, el maquillaje se le había corrido y se lo quitó por completo. Ese gesto fue el que terminó por convencer al productor de que ella era la indicada.

Con más de 37 millones de álbumes vendidos, la película tuvo la banda sonora más vendida de todos los tiempos. “Fiebre del sábado por la noche (1977)” ocupa el segundo lugar, con casi 10 millones de álbumes menos vendidos. Sin embargo, no obtuvo el Oscar a la mejor canción original