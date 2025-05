Crítica de 'Blindado': ¡Sácame de aquí!

Esto no es en absoluto un spoiler, sobre todo, si ven la película (que sería lo suyo siempre) en VOSE, porque la maravillosa, refinada y ambigua voz de Anthony Hopkins resulta inconfundible, y, segundo, porque un actor de tamaña categoría no va a interpretar nunca un papelito secundario cualquiera. Máxime cuando en esta cinta apenas los hay, únicamente para hacer bulto.

Vean de nuevo la ficha superior, los dos solos en la ficha. Estamos, pues, frente a un filme del tipo «Buried (Enterrado)» (2010), el excelente y claustrofóbico título de Rodrigo Cortés, en el que Eddie, un desastre como pareja y padre, un ladrón de coches y lo que surja de perfil, no bajo, sino por el piso, intentar robar lo que pille dentro un vehículo de alta gama; pero, cuando intenta salir, se da cuenta de que es imposible. Pronto, William, el adinerado dueño del mismo, se pone en contacto con el joven vía móvil y le confirma que no tiene escapatoria, ya que se trata de un cacharro dotado con la mejor tecnología (carrocería a prueba de balas, bloqueo de señales de telefonía, control a distancia, conducción autónoma...una sofisticada ratonera) del que no saldrá vivo.

El justiciero William, un tipo que le debería gustar muchísimo a Donald Trump porque frisa lo que frisa (incluso llega a gritar en una ocasión: «¿Queréis cancelarme?»), le suelta largas parrafadas acerca de las dudas que sostiene sobre la democracia, las leyes, su desprecio hacia una sociedad corrompida y de quienes deciden tomar los caminos torcidos y de su propia hija, mientras se las hace pasar canutas a un Eddie herido, hambriento y que termina por beber su propia orina.

Bien, hay veces que nos cuesta creer la historia (esas baterías que parecen no agotarse jamás, quién pillara una...), pero, sí, consigue dar un agobio que te mueres gracias sobre todo a la interpretación de ambos protagonistas, aunque la cara de Hopkins solamente la veamos durante los últimos 20 minutos del metraje. Da igual, Hannibal da miedo se le escuche o no. Lo digo por cuando llevaba el bozal.

Lo mejor: Se le vea más o menos la cara a Hopkins, la interpretación de sus dos protagonistas

Lo peor: Alguna decisión dudosa del guion, como la de ese móvil cuya batería no se agota nunca