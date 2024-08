David Lynch anuncia que no volverá a dirigir

El cineasta estadounidense David Lynch, de 78 años, ha anunciado que sufre un enfisema pulmonar que le impide salir de casa. La noticia la ha hecho pública aprovechando una entrevista con la revista del British Film Institute, "Sight & Sound", en la que ha explicado que se ve obligado a abandonar la dirección cinematográfica, al menos fuera de casa. "Solo puedo caminar una distancia muy corta antes de quedarme sin oxígeno". Fumador compulsivo desde hace décadas, el legendario director ha relatado en la entrevista que su pasión por los cigarrillos le estaba matando. "He contraído un enfisema de tanto fumar, y por eso estoy confinado en casa, me guste o no".

El enfisema es una afección pulmonar que causa dificultad para respirar. El diagnóstico significa daño severo en los sacos de aire de los pulmones (alvéolos). Con el tiempo, las paredes internas se debilitan y se rompen, reduciendo la superficie de los pulmones y, por tanto, la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo.

A la posibilidad de quedarse sin oxígeno se suma el riesgo de contraer cualquier infección respiratoria, como el covid, que agravaría aún más la enfermedad. La única opción que le queda es trabajar a distancia, aunque ha confesado que, acostumbrado a estar en medio de los rodajes y a ir modificando sobre la marcha, es algo que le disgustaría. "Realmente lo odiaría", ha añadido.

El director presentó la tercera temporada de la exitosa serie "Twin Peaks" en 2016: 18 nuevos capítulos de un proyecto que estrenó a principios de los años noventa. Desde entonces, su popularidad creció imparable gracias también a películas como "El hombre elefante" (1980), "Blue Velvet" (1986) o "Corazón salvaje" (1990), cinta con la que conquistó la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1990. Ha dirigido también un gran número de cortometrajes, documentales y vídeos musicales. Y tres veces ha recibido nominación al Oscar a mejor director (1981, 1987 y 2002) y una vez a mejor guion adaptado (1981). Finalmente fue galardonado con el Oscar honorífico en 2019.

Hace solo dos meses Lynch sorprendía a sus seguidores en las redes sociales con un avance de su próximo proyecto: un nuevo álbum con Chrystabell, la cantante y actriz que interpretó a la agente del FBI Tammy Preston en "Twin Peaks": "The Return". Lo expresó con las siguientes palabras: "Damas y caballeros. ¡Algo está por llegar para que lo vean y lo escuchen! Y llegará el 5 de junio".

Lynch, además de gran director, fue durante décadas un galán que volvía locas a las adolescentes. De hecho, se le consideraba un icono juvenil, heredero del mítico James Dean. Su peinado era tan característico como imitado y lucía una planta en la que su espíritu de típico estadounidense se confundía con la bohemia descuidada, sobre todo estilísticamente. Igual que Albert Einstein vestía el mismo traje todos los días para no desperdiciar su materia gris en decisiones banales, Lynch se abrochaba hasta el último botón por la sencilla razón de que la camisa tenía seis botones.