Jude Law pudo ser Superman: "Era ir demasiado lejos"

¿Y si en lugar de Henry Cavill el sucesor de Christopher Reeve hubiese sido Jude Law? El actor y productor de cine, reconocido por sus papeles en "El talento de Mr. Ripley" o "The Holiday", podría haber sido el icónico Superman en el cine. Pero no quiso. Así lo ha revelado recientemente en una entrevista al podcast "The Discourse", del portal "The Playlist". Durante la promoción de su próxima película, "Firebrand", Law habló del día en que le ofrecieron vestir la capa roja, confesando que "sí, hubo un proceso de coqueteo. Pero siempre me resistí. Me pareció un paso demasiado lejos", explica el intérprete.

Se le ofreció ser Superman "cuando Brett Ratner iba a dirigir. No tenían guión, si mal no recuerdo", explica Law. "Esto fue hace mucho tiempo, me trajeron el traje, porque pensarían que eso podría hacerme cambiar de opinión". No obstante, ni eso convenció al actor: "Me lo probé, me miré al espejo y una parte de mí inicialmente dijo: 'Guau, esto sería algo bueno'. Pero luego pensé: 'No, no puedes. No lo hagas'. Y no me vendí. Me alejé y la película, finalmente, tampoco salió, así que probablemente no habría hecho nada".

La de Ratner fue un proyecto que finalmente no llegó a ningún puerto: la película colapsó y en 2006 Warner Bros suplió dicho vacío estrenando "Superman Returns", dirigida por Bryan Singer y protagonizada por Brandon Routh.