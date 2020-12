Jude Law: la “ajetreada” vida sentimental del eterno galán

A sus 48 años recién cumplidos, el británico puede presumir de ser uno de los actores de Hollywood más respetados y aclamados. Desde sus inicios -cuando solo era un adolescente- hasta la actualidad, Jude Law acumula a sus espaldas casi cincuenta títulos de películas, diez series de televisión y una larga lista de obras de teatro; entre las que destacan A.I. Artificial Intelligence, Enemy at the gates, The Aviator, Sherlock Holmes, Hugo, El Gran Hotel Budapest y King Arthur: Legend of the Sword, entre muchas otras.

Jude Law y Emily Watson mantienen el pulso narrativo de la serie de HBO

En su palmarés no cuenta con ningún Oscar, aunque ha sido nominado en dos ocasiones como mejor actor, ni tampoco un Globo de Oro, pese a haber estado nominado tres veces. Sí que fue merecedor de la estatuilla de los Premios César del cine francés y un BAFTA como Mejor actor de reparto por The Talented Mr. Ripley, en 1999.

Igual de extensa es su vida sentimental. Y es que el actor británico se le conocen cuatro mujeres y seis hijos, el último de ellos nacido en septiembre de 2020 fruto de su relación con la psicóloga Philippa Coan, su actual mujer. Para la prensa rosa ha sido una de las celebridades que más ha alimentado los titulares, gracias a sus relaciones, paternidades y rumores de infidelidades.

Cuatro mujeres, seis hijos

En 1996 se casó con la actriz Sadie Frost, a quien conoció en el rodaje de Shopping. Fruto de su relación nacieron Rafferty, Iris y Rudy; aunque Jude Law también ejerció de padrastro de Finlay Munro, el hijo de Frost con su primer marido, Gary Kemp. Siete años más tarde, en 2003, decidieron poner punto y final a su relación divorciándose debido a los problemas de depresión que sufría Frost.

Un año más tarde, durante el rodaje de Alfie, conoció a la también actriz Sienna Miller, con quien comenzó una bonita y mediática historia de amor, que se vio empañada seis meses después tras conocerse la infidelidad del actor con la niñera de sus hijos. En diciembre de 2009, ambos decidieron retomar su relación, pero apenas duró dos años.

Jude Law y Sienna Miller, en una imagen de archivo en Nueva York

En el espacio de tiempo entre una y otra oportunidad con Miller, en 2008, Law mantuvo una breve relación con la modelo neozelandesa, Samantha Burke; de la que nació en 2009 su cuarta hija, Sofia. Posteriormente, el londinense comenzó una relación con la cantante Catherine Harding, poniendo el broche a su corta relación con el nacimiento en 2015 de su quinta hija, Ada.

Más tarde, después de cuatro años de discreta relación con la psicóloga Philippa Coan, con quien parece haber encontrado una estabilidad emocional y sentimental, en mayo de 2019 se conoció la grata noticia del enlace entre ambos. Solo un año más tarde y en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, Law anunció que estaba esperando su primer hijo con su actual esposa. Un bebé del que se desconoce el sexo, que nació en septiembre de este año y que supone su sexta paternidad, aunque quizá no la última.