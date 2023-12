Muere a los 75 años el actor Tom Wilkinson, de "Full Monty"

Era uno de los intérpretes más carismáticos para la sociedad británica. El actor Tom Wilkinson era muy querido en su país por sus papeles en películas como "The Full Monty", "Shakespeare In Love" y "The Best Exotic Marigold Hotel". Su trabajo en televisión le había convertido en un rostro muy conocido para la sociedad de su país. Wilkinson ha fallecido a los 75 años, como ha confirmado su familia y publicado la BBC.

Sin embargo, su mayor momento de gloria se lo dio su papel de Gerald en la "The Full Monty", papel por el que logró un premio del cine británico, Bafta. También obtuvo reconocimiento público al convertirse en el sacerdote Richard Moore en la película de terror "El exorcismo de Emily Rose". Sin embargo, su carrera había comenzado a mediados de los 70 y posteriormente participó en películas como "En el nombre del padre" (1993), "Priest" (1994) o "Wilde" (1997).

Además, Wilkinson recibió seis nominaciones al Bafta, y hasta dos candidaturas al Oscar, por "Michael Clayton" e "In The Bedroom". Otras películas en las que participó fueron "Gran Hotel Budapest", de Wes Anderson y "Snowden". "The Full Monty" tuvo un relanzamiento convertido en serie por Disney +, con el elenco original.