Qué fue del primer niño en ganar un Goya

Andoni Erburu tenía tan solo diez años cuando participó en el rodaje de la película "Secretos del Corazón", del director navarro Montxo Armendáriz, que fue galardonada con cuatro distinciones de la Academia española del cine.

Uno de ellos fue para el destacado papel que jugó Erburu en el reparto de la cinta y que le hizo convertirse en 1977 en el primer menor de edad en ganar un Premio Goya como actor revelación, además del Joven Valor que conceden los premio al Cine Vasco.

"Mando un saludo a mi hermano y a mis amigos, que me estarán viendo", dijo natural e inocente el niño cuando subió a recoger el busto.

Tras él, hubo otros cinco menores que recibieron algún Goya hasta que en 2016 esto dejó de ser posible. Todo premiado debe tener al menos 16 años con el fin de proteger a los más pequeños. Además, el galardonado asumir los derechos, pero también las obligaciones que conlleva.

Hizo dos títulos más, "Clara, Antonio Cuadri" (1999) y, un año después, "Silencio roto", antes de dejar definitivamente las cámaras y focos.

Él mismo confesó en 2009 que no le gustaron algunos costes de la fama: "Que me conocieran por la calle, eso a mí no me gustaba nada. Hablar en público no me gustaba nada… Empecé a decir que no a todo y desconecté".

Estudió Ingeniería Agrícola y, tal y como confirmó años después en una entrevista en El Diario de Navarra, su retirada de la interpretación lo provocó el comenzara ser conocido.

"No es que fuera el hecho de darme el premio lo que me llevó a dejar el cine, pero sí que influyó, fue más el éxito de la película, que fue a los Oscar y todo, un poco el boom, que a mí me vino grande y me agobié un poco con la edad que tenía", concretó también el ahora ingeniero.