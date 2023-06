¿A qué hora se estrena 'Culpa Mía' en Prime Video?

'Culpa Mía' es la nueva película original de Prime Video que llega al catálogo de la plataforma de streaming hoy, viernes 8 de junio. 'Culpa Mía' es la primera de las tres películas que se espera que Prime Video produzca. Pues está basada en la trilogía de Mercedes Ron llamada 'Culpables'.

Un fenómeno de Wattpad que promete ser un éxito, tal y como lo fue 'After' de Anna Todd, y que ha cobrado vida gracias a la interpretación de Nicole Wallace, que hará de Noah, y de Gabriel Guevera, que será Nick.

¿Cuándo estará disponible 'Culpa Mía' en Prime Video?

A veces ocurre que aunque la fecha de estreno esté marcada con mucha anterioridad, no se sabe la hora. Y son cientos de fans los que esperan frente a la pantalla para ver la nueva película o serie. A veces son estrenadas de tarde y otras veces están disponibles desde primera hora de la mañana.

Prime Video es consciente de que la novela y la historia de Noah y Nick ha calado profundamente en miles de adolescentes, por lo que no ha querido hacerles esperar más y desde primera hora, la película 'Culpa Mía' ya se encuentra disponible en el catálogo de Prime Video.

¿De qué va 'Culpa Mía', la nueva película de Prime Video?

Debido a una relación que inicia la madre de Noah, es obligada a irse a vivir con él y su hijo a una flamante mansión. Así la protagonista se tiene que alejar de forma abrupta de sus amigos, su novio y su cuidad, todo lo que ella conoce, le rodea y le aporta paz.

Una vez en la mansión, Noah conoce al que será su hermanastro, Nick. Un joven que aparenta ser el hijo perfecto. Sin embargo, su vida se basa en peleas, carreras ilegales y apuestas. Ambos no se parecen en nada, no obstante, poco a poco, va surgiendo una atracción que ninguno de los dos puede ocultar. Pero no hay que olvidar que son hermanastros. Así la nueva película original de Prime Video dará respuesta a la incógnita de esta nueva relación que se está por forjar.

Un film que será un éxito según apuntó el año pasado Georgia Brown, la que fuera responsable de producción original de Amazon Studios en Europa hasta la fecha: "Estamos muy emocionados de poder adaptar 'Culpa mía', una historia que ya ha arrasado en Wattpad y ha enamorado a miles de personas a nivel mundial".