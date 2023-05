Scorsese anuncia que prepara una película sobre Jesús tras aceptar el "encargo" del Papa

El Papa Francisco llevó a cabo una reunión el fin de semana con más de 40 artistas, escritores y directores de cine en el Vaticano entre los que se encontraba el estadounidense Martin Scorsese, que pasaba por Roma para presentar su nuevo filme, "Killers of The Flower Moon", tras su paso triunfal por Cannes. En esa reunión, Francisco planteó a los creadores un reto. "Os lanzo un desafío», les dijo. «Se trata no tanto de que 'expliquéis' el misterio de Cristo, que en realidad es inagotable, sino de hacernos tocarlo, que lo sintamos inmediatamente cercano, entregádnoslo como realidad viva, y hacednos captar la belleza de su promesa».

El Papa fue un poco más allá en su petición: «Hace falta la genialidad de un lenguaje nuevo, de historias e imágenes fuertes, de escritores, poetas, artistas capaces de gritar al mundo el mensaje del Evangelio, de hacernos ver a Jesús», pidió a los creadores presentes en el encuentro.

Solo unas horas después, Scorsese, sin salir de Roma, anunció a los presentes en una conferencia que había aceptado el reto: "Ya estoy imaginando y voy a comenzar a escribir un guion para una película sobre Jesús", dijo el realizador de "Taxi Driver" en el marco de un encuentro organizado por la Universidad de Georgetown y la revista italiana de los jesuitas "La Civiltà Cattolica".

Esta última institución emitió una nota de prensa que Scorsese realizó el anuncio durante una conversación sobre su trayectoria con el director de la revista Antonio Spadaro. En la charla, Scorsese mencionó su «admiración por la inmediatez del Jesús del "Evangelio según San Mateo" de Pasolini, la experiencia y el significado de "La última tentación de Cristo", y el siguiente paso en su investigación sobre la figura de Jesús, que representa la película ''Silencio''». «Al final, el diálogo se hizo más personal y Scorsese habló de su experiencia de la gracia y la misericordia (de Dios), y de la presencia de la violencia tanto en su vida como en sus películas», añadía la institución en un comunicado.