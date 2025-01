Crítica de clásica: la juventud de María Dueñas se empasta con la veteranía de Marin Alsop

Se esperaba la primera cita del año con Ibermúsica, en esta ocasión no tanto por la presencia de la Philharmonia Orchestra sino por su directora, Marin Alsop, y la presencia de la violinista granadina María Dueñas, que va desarrollando una carrera fulgurante no solo por la entidad de las orquestas con las que colabora sino por la madurez que van alcanzando su sonido y sus recursos expresivos. Además, el reto no era sencillo, porque aún perduraba en la memoria de los abonados de Ibermúsica la actuación de Hilary Hahn con la misma partitura hace algo más de un año. La pieza en cuestión era el Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 35 de Erich Wolfgang Korngold, una obra que va teniendo mayor espacio en las salas de concierto a cambio de que el resto de la obra de su autor (quitando la impresionante Die Tote Stadt) aparezca bastante menos.

En realidad la injusticia es mayúscula: pocos compositores han tenido una influencia más clara en el gusto auditivo del público actual que Korngold, que supo codificar con su lirismo desaforado la manera en la que la música conmovía al público en el cine, articulando toda una gramática sonora para dar forma a la pasión, el desengaño, la furia o la aventura. Korngold ha “enseñado” a escuchar a varias generaciones de melómanos. Su Concierto, claro, tiene un marcado carácter cinematográfico, entre otras cosas porque integra entre los movimientos fragmentos de Another Down, Juárez o The Prince and the Pauper, entre otros.

María Dueñas es la portavoz ideal de esta música con un sentido del lirismo tan marcado, entre otras cosas porque encuentra la manera de construir un relato más allá de la sucesión de melodías y motivos reconocibles. La coherencia es el gran reto a resolver en esta partitura un tanto fragmentaria, y la capacidad para el fraseo de Dueñas unificó el tejido motívico del concierto. La violinista usa un vibrato amplio que encaja en esta ocasión con el momento estético de la obra y con su espacio expresivo. Resolvió con naturalidad la cadencia del primer movimiento y regaló un “Romance” que conseguía sublimar la ya de por sí hermosa música de Anthony Adverse de la que procede.

Devolvió el cariño del público con dos bises de carácter contrastante, como si se ajustaran al antiguo paradigma griego de la emoción: el Valse triste de Vecsey y la Applemania de Igudesman. Antes de la obra de Korngold, el concierto se había iniciado con el estreno en Madrid de la pieza Strum de Jessie Montgomery, una música perfectamente empastada con la sonoridad de Korngold, que comparte hasta cierto punto universo creativo y que remitía sin ambiciones a aquellas búsquedas de sonido de Terry Riley aunque alejada de los paradigmas minimalistas.