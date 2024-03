Crítica de "Un hípster en la España vacía": empacho inclusivo ★★★

Dirección: Emilio Martínez-Lázaro. Guion: Daniel Castro. Intérpretes: Lalo Tenorio, Berta Vázquez, Paco León, Tito Valvede, Macarena García, Miguel Rellán. España, 2024. Duración: 100 minutos. Comedia romántica.

Tan estúpido resulta que alguien sugiera adelantar el cierre de la restauración nocturna en España pensando que debe parecerse a Finlandia como que otro decida suprimir de unas fiestas patronales el grupo Salsa Brava, que con ese nombre ya saben de qué palo pachanguero va la historia, para colocar a un cantautor soporífero soltando poemas de Benedetti. En Galicia conocieron muy bien la vaina. Porque la gente es más simple que todo eso, y defiende sus tradiciones aunque alguna implique la suelta de vaquillas, los juegos de mesa «no paritarios», el bailoteo etílico anual a golpe de, por ejemplo, Chenoa, y que le solucionen problemas reales, por ejemplo, cambiar un refrigerador del año de la castaña que hace demasiado ruido. Y no que le suelten mandangas sobre los «querides», las violencias sistémicas, las medidas verdes e inclusivas y otras tantas, cuando solo pretenden vivir un poquito mejor y les hablen «en cristiano». Y eso es lo que el inteligente Martínez- Lázaro refleja en su nueva película, menos cómica que otras, pero tan apegada a esta sociedad tan pulcra que alguno de Podemos va a terminar viéndola con la cara como un tomate. Sin pesticidas, por supuesto. La historia: al dogmático y coñazo de Quique se lo quitan de en medio para que lidere la política de la España vacía desde un pueblo de Teruel mientras su pareja se la pega con el mandatario del partido. Y hasta llega a ser alcalde por mucho que al principio no lo trague ni entienda casi nadie. En resumen, una satírica comedia romántica (porque de eso se trata) que sin embargo podía haber llegado más allá sobre una sociedad relamida y llenita de términos mareantes. Mejor, así no caemos en lo que de verdad importa.

Lo mejor: constatar que este director sigue en plena forma para sacar los colores a la sociedad española

Lo peor: todavía nos preguntamos por qué no se estrenará en salas, podría haber sido un taquillazo