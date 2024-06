Crítica de "Invasión": Parla llenita de marcianos ★★

Director: David Martín Porras. Guion: Guillem Clua. Intérpretes: Claudia Salas, Fran Berenguer, Sofía Oria, Álvaro Rico, María Adánez, Andrés Gertrudix, Nourdin Batan. España, 2024. Duración: 92 minutos. Drama/Ciencia ficción.

La semana va de invasiones, pero, ay, esta, la española, pues va a ser que no. En un futuro próximo (al principio creo que citan el año 2045), los extraterrestres han sometido a casi todos los habitantes de la Tierra. Los supervivientes acaban convertidos en esclavos, aunque existe una resistencia que intenta salvar al mundo de la presencia de estos fantasmales marcianos. Porque verse, con la excepción de alguna que otra sombra, pues ni de perfil. Tres historias se entrecruzan como pueden en el filme: la de dos prisioneros de bandos contrarios encerrados en una celda y que evocan claramente los enfrentados en la Guerra Civil; la de otro par de soldados del ejército refugiados en una fábrica en medio de la nada, y la de un matrimonio de científicos que trabajan junto a un alien cautivo en un habitáculo mientras escuchan canciones de Estopa. Contra la ocupación, flamenquito. Menos mal que, desde el principio, las estupendas viñetas del veterano Carlos Giménez salpican el metraje, lo mejor, en resumen, de un título al que se le nota demasiado su ajustado, no, lo siguiente, presupuesto así como expresiones que acaban provocando un inevitable cachondeo, como lo de salir de misión para Parla o llamar a los enemigos «esa peña». Los actores, unos más que otros, hacen lo que pueden en la segunda adaptación realizada por David Martín-Porras de una obra teatral escrita por Guillem Clua tras «La piel en llamas». En fin, menos mal que María Adánez da en la clave porque, si no, a ver cómo habría acabado esto.

Lo mejor: las viñetas de cómic que el filme intercala en la historia, obra del gran Carlos Giménez

Lo peor: ya sabemos que la ciencia ficción es cara, pero ver de los aliens solo una sombrita...