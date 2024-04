Crítica de "Menudas piezas": ¿Y si el peón se come al rey? ★★★

Director: Nacho G. Velilla. Guión: David S. Olivas, Marta Sánchez, Nacho G. Velilla. Intérpretes: Alexandra Jiménez, María Adánez, Francesc Orella, Luis Callejo, Miguel Rellán. España, 2024. Duración: 98 minutos. Comedia.

Aquí, en este colegio de élite, eso del lema «Disciplina y honestidad» brilla por su ausencia. Sobre todo, lo que atañe al segundo término, porque el mandamás del centro, de íntegro, tiene poco. Candela, su pareja, acaba de enterarse de que el señor lleva tiempo con una amante, de ahí que, tras montarle un pifostio considerable y firmar un divorcio que prácticamente la deja con lo puesto (a mí este punto, por mucho que ella le propinace algún golpetazo más una desafortunaca «caída» de busto honorífico no me quedó claro), la pija profesora decide volver al barrio donde nació y que tanto repelús le da, pedir ayuda a la familia, aunque haga años que los mira por encima del hombro, y casi mendigar un puesto para dar dar clases en su antiguo instituto a estudiantes con problemas de integración. Pero, vaya, que este grupo de inadaptados son más cándidos e inofensivos que cualquiera con el que ahora mismo puede cruzarsepor la calle. Una pandilla de perdedores a los que solo consigue ganarse por medio del ajedrez, deporte que les enseña (y que estos chicos aprenden sorprendentemente rápido), y que, de peso, le demuestra a Candela que la vida es muy parecida, por la pieza que seas, todos terminan en el mismo sitio, o sea, en una caja. Una simpática comedia familiar, una blanquísima y bienintencionada «Rebelión en las aulas» que no da ni más ni de menos de sí. Ahora bien, yo quiero un bolso como el de Candela.

Lo mejor: se trata de una comedia apta para todos los públicos bienintencionada y festivalera

Lo peor: hay tantos personajes que es casi imposible que se pueda profundizar en todos