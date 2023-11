Crítica de "The Marvels": revuelto fenómeno fan ★★1/2

Imágenes para el recuerdo, aunque frente a películas como la nueva entrega hiperfeminizada y mega «teenager» del UCM Marvel se nos permita la memoria de un pez: los adorables gatitos pastoreando tras toda la tripulación de una nave para engullirlos y, luego, regurgitarlos vivos y enteros; un número musical en la otra punta del universo con gente vestida tipo Bollywood galáctico que protagonizan un número musical delirante (ellos hablan cantando) y desemboca en una Carol Danvers transformada en princesa Disney (bueno, tenía que pasar algo así un día); y, por fin, otra superheroína, la fan irredenta de Nueva Jersey Kamala Khan, demostrando su amor por la primera con ese «¡Oh, Capitana! ¡Mi Capitana!» de ecos declaradamente whitmantianos y homoeróticos.

Pero aquí no acaba el tema en este filme divertido a ratos y hasta delirantes en ciertos tramos hasta los topes de imperios enemigos, «puntos de saltos», una verborrea ininteligible para el común de los mortales y los vistosos jugueteos en el espacio de estas tres jóvenes capaces de hacer con la luz farolillos de colores. El argumento poco importa a los no amantes de estos cómics, e incluso algún admirador puede sentirse helado como un témpano al ver el resultado final: Danvers recupera la identidad que le arrebataron los krees, pero de nuevo debe cargar con el peso de un cosmos desestabilizado junto con Kamala Khan y Monica Rambeau, distante sobrina de Danvers, para enfrentarse a una villana que no da ni frío ni calor. Y, además, no llega a las dos horas. Qué bueno por eso de la memoria de pez.

Lo mejor: es divertida, y, a veces, hasta disparatada, con esos gatos regurgitando humanos

Lo peor: no posee, ni de broma, el empaque de otros filmes de esta franquicia