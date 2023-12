David Hernández de la Fuente: «Marco Aurelio está manipulado y es mal comprendido por la gente»

En un mundo transitado por las prisas, el nerviosismo incitado por las pantallas de scroll infinito y las tareas laborales infinitas, Marco Aurelio apela a sostener las riendas de nosotros mismos, mantener la serenidad, reducir el ajetreo diario (para él, el buen humor descansa en hacer pocas cosas, pero bien) y confiar en la lógica y la razón. David Hernández de la Fuente recupera el pensamiento del filósofo y emperador romano en una nueva edición de las «Meditaciones» que publica Arpa y de la que él firma la introducción y el análisis crítico. Un texto que nos llega ahora bien enmarcado y ayuda a comprender mejor al autor y sus palabras.

¿Por qué esta obra gusta a gente tan diversa?

Es un libro que ha tenido una variedad increíble de lectores. Tiene que ver con un motivo: es un libro que no se escribió para leerlo. Es el diario íntimo de un emperador. Lo que se lee son ideas de unos aspectos que son profundamente humanos. Y esto llama la atención de los lectores. También tiene que ver con la filosofía del estoicismo, que es transversal; un pensamiento que inspira a un emperador como Marco Aurelio y a un esclavo con Epicteto. Esto es una idea fundamental. Parte del éxito de esta obra también se relaciona con el prestigio que tiene Roma y Marco Aurelio, que fue uno de sus mejores gobernantes.

¿Hay mucha gente perdida?

Faltan referencias hoy en día para las personas. Siempre ha habido necesidad de ellas y de guías que nos orienten. La filosofía antigua tiene prestigio ahora por esto mismo. Tiene que ver con la caída de las religiones. La gente vuelve a filosofías tradicionales por este motivo. Y por el declive del mundo del New Age. Personas perdidas ha habido siempre. En el mundo actual, más. Eso explica el auge del estoicismo. En los sesenta se buscaba el budismo. Ahora se busca en las raíces del pensamiento occidental. Los granes personajes de hoy acuden a Grecia y Roma, no a Kant. Esto es curioso.

¿Que se busque consuelo y serenidad en el libro de Marco Aurelio es un síntoma de un mundo enloquecido?

Se puede establecer un paralelismo entre el mundo de Marco Aurelio y el nuestro. Los dos están agitados por momentos de cambio. Ha habido épocas muy complicadas en la historia. La edad de Marco Aurelio fue justo una de esas. Existen periodos en los cuales las personas necesitan más asideros para sentirse seguros. Es ahí cuando se buscan respuestas en la religión o el pensamiento.

O en los populismos.

Esto es un riesgo, sin duda. Tiene que ver con dónde podemos sentirnos seguros. Es muy peligrosa esa sensación. Coincido, en este punto, con el propio Marco Aurelio, que considera que la filosofía es la única salvación. Por eso me alegra el auge que está teniendo esta corriente y que muchos acudan a un emperador y a una filosofía de hace tantos años antes que a un telepredicador o a un populista.

¿Está de moda el estoicismo?

Sí, sin duda. Hay una hinchazón neohistórica. Hay muchos escritores, estrellas de YouTube y de internet que intentan explotar el estoicismo porque está de actualidad. Por un lado, considero que es mejor que esté de moda esta corriente antes que otras ideas más perniciosas. Si esto hace que la gente encuentre a autores antiguos, genial. Pero no todas estas aproximaciones valen y algunas de ellas son manipulaciones. Marco Aurelio está muy manipulado. Abundan citas apócrifas que nunca dijo. ¿Qué hubiera pensado él si viera ese auge de su obra? Sobre todo cuando eran un libro que no iba a ser publicado. Pero es cierto que está manipulado y que es mal entendido por la gente. Proliferan sus ideas en canales de influencers que lo mitifican y que se inspiran en él, pero de una manera errónea... Además, es una figura mitificada históricamente.

¿Cómo se puede adaptar el discurso filosófico de Marco Aurelio a los tiempos de hoy?

En ese sentido, funciona bien el estoicismo, porque lo que intenta comprender es el sentido de las cosas, independientemente de los avances tecnológicos. Lo que considera es que detrás del universo existe una mente pensante que le da sentido. De manera ajena a los posibles avances procedentes de la tecnología o la ciencia, la idea de que la razón lo ordena todo tiene mucho calado hoy.

¿La modernidad y la tecnología nos están separando de nosotros mismos, de la esencia humana?

Lo que reclama Marco Aurelio es un poco de diálogo interior y atención hacia uno mismo. Introspección. Estos son aspectos que nos apartan de la tecnología y de estar siempre conectados, viendo vídeos o imágenes. En este sentido puede sernos muy útil. Una de las cosas que le hace útil es eso: cortar con lo inmediato y con la ansiedad de las pantallas y el móvil, y que nos dediquemos a nosotros. La otra, ver lo que tiene sentido y la dimensión social, porque estamos hechos para colaborar unos con otros. La introspección no es aislamiento en su caso.

Creía en una imaginación controlada, racional. Vivimos en la emoción y a la vez con una imaginación fantasiosa que frisa en lo irracional.

Por eso es útil controlar tus juicios y fantasías, al igual que la razón y los impulsos pasionales. Estamos en una sociedad donde todo es desmesura. Por eso Marco Aurelio ahora nos interpela, porque su gran tema es cómo controlar la ira y no ser esclavo de las pasiones.

Este mundo de la imagen exterior cómo se conjuga con al reflexión.

Marco Aurelio es un emperador. Tenemos bustos de él, estatuas, el ecos de sus éxitos, pero, sin embargo, no habla de nada de esto en su libro. Lo que importa, para él, es otro canon. Para Marco Aurelio lo relevantes no es la gloria, la fama o la vertiente social. Hoy estamos preocupados por nuestra reputación digital, pero, en cambio, él no cuenta sus hazañas ni se refiere a su imagen exterior. Esta es la imagen de una vida hecha en la conciencia. La imagen de una vida esencialmente humana. Habla de su esposa, hijos, maestros, su miedo a la muerte, sus errores. Tiene dos voces. Una que le dice que no es capaz de hacer las cosa y la otra, que le asegura que hay que hacerlo todo de una manera. No veo a Elon Musk en él. Ni a un gran empresario. Ves a un tipo con miedo interior que trata de salir hacia adelante.

Sin calma es imposible pensar y sin pensamiento...

Marco Aurelio nos enseña a buscar espacios para estar con nosotros mismos y abstraernos de lo demás. Si no lo haces puedes ser manipulado como una marioneta por lo deseos, las pasiones y los juicios externos. Hay que tomar el control. Eso se hace cortando el flujo del pensamiento, no dejándonos arrastrar y dedicando tiempo a la serenidad y a pensar en las cosas. Y no estar pendiente del resto.