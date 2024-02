Detenido productor de la película "Your Name" por pornografía infantil

Koichiro Ito conocido por ser uno de los productores de la exitosa película de animación 'Kimi no na wa' ("Your name", 2016) y quien también ocupa el cargo de presidente de una compañía con sede en Shibuya, ha sido detenido por la policía nipona tras ser sospechoso de pornografía infantil.

El productor de 52 años ha sido acusado de pedir, a través del teléfono móvil, fotografías de desnudos a una adolescente de 15 años, según ha revelado la policía de Nipponia a la cadena estatal y empresa de radiodifusión Nippon Hōsō Kyōkai (NHK). Ito habría conocido a la menor en una red social y no sería la primera vez que sucede, pues, según NHK, este admitió haber recibido fotografías de menores "en varias ocasiones en el pasado". Esto constituiría una vulneración de las leyes niponas de pornografía infantil, informa EFE.

La película "Kimi no na wa" recaudó en 2016 un total de 382 millones de dólares, que equivaldría a 351 millones de euros. Esto hizo que se convirtiera en la tercera película japonesa más taquillera de la historia, únicamente siendo superada por "Demon Slayer The Movie: Mugen Train" (2020) y "El viaje de Chihiro" (2001) . Además de esta buena acogida de la crítica y el público, también recibió varios premios en festivales internacionales, entre ellos, como mejor largometraje de animación en el 49 Festival Internacional de Cinema de Catalunya y en la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Además, también fue galardonada a mejor guion (del guionista Makoto Shinkai) y mejor música (realizada por Radwimps).