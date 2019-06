El fenómeno Moccia: modas y juventud

Los jóvenes no leen. Las únicas líneas que digieren son las que aparecen en las pantallas de sus móviles. Los jóvenes no leen. Se esperan a la película. Hay que introducir más literatura a la rutina de los jóvenes. En el instituto, en el colegio. Lecturas obligatorias. Cualquier cosa con tal de que lean. Porque los jóvenes no leen. Estas frases, que tanto se escuchan y generalizan, que se lo digan a Federico Moccia. El escritor de “A tres metros sobre el cielo” tiene un público sobre todo joven. Y aquellos que ya son adultos han crecido con sus lecturas. Moccia ha conseguido con sus novelas que muchos jóvenes lean, que se acerquen a las librerías y coleccionen sus páginas como un tesoro.

Noelia, Daniela, Layse y Sara son algunas de sus seguidoras más fieles. Han leído todos y cada uno de sus libros y ahora sostienen entre sus manos “Mil noches sin ti”, la segunda parte de “Esta noche dime que me quieres”. No parece que vayan a tardar en leerlo, pues miraban con ojos de admiración e intriga a quien ha llevado a sus vidas historias de amor como las de Sofía y Tancredi o las de Álex y Niki en “Perdona si te llamo amor”. Conversando con él, querían saberlo todo. Cuánto tiempo dedica a la escritura, qué manías tiene a la hora de escribir o en quién se basa para elegir los nombres de sus personajes. “Los escojo según la personalidad que quiero que tenga ese personaje”, explica Moccia, “Sofía es un nombre más redondo, como ella, que es más directa que Tancredi, cuyo nombre es diferente a la hora de pronunciarlo”.

Moccia ha creado historias y, a partir de ellas, modas. Desde que en “Tengo ganas de ti” los protagonistas colgaron un candado en un puente para sellar o materializar de alguna forma su amor, es rara la ciudad en cualquier parte del mundo en cuyos puentes no haya candados. Se ha convertido, para las parejas, en una forma de decir “te quiero, y lo voy a hacer hasta que este candado se rompa en mil pedazos”. Y, para la literatura, en un fenómeno. De todo ello, Moccia presume, pero sin sobrepasar los límites de la humildad, pues aún tiene guardado en su interior a aquel escritor al que tantas editoriales rechazaron. No tiró la toalla, y puede que esa fuese la clave de su éxito. Para él, no es tanto el tema el que le dio la fama, sino “la dinámica y el momento”.