Eric Meyniel (Kinepolis): «Hicimos un gran esfuerzo por llevar a cines "La sociedad de la nieve"»

Vivimos en una extraña paradoja. En 125 años de historia del cine, jamás hemos visto tantas películas y series al año, al mes, al día. Sin embargo, en 125 años de historia del cine, jamás lo han pasado peor las salas. En el último informe presentado por la Federación de Cines de España (FECE), se indicaba que la asistencia a las salas ha crecido de manera espectacular desde el fin de las restricciones a causa de la pandemia, pero el dato languidece en la comparativa a largo plazo: vamos al cine un 16% menos que hace una década. No todo es negativo, puesto que de las 723 salas abiertas en 2019, hemos pasado a 751, en parte gracias a la creación de micro-nichos dedicados al cine de autor y a la versión original en varias capitales de provincia.

En ese panorama, uno incierto pero abierto todavía a todas las posibilidades que ofrece la tecnología, un titán de las salas cumple un cuarto de siglo acompañándonos. Kinepolis, cadena belga que opera en todo el mundo con cerca de 110 cines en Europa y Norte América, llegó a España hace ahora 25 años, dándole forma a un triunvirato de multisalas del que forma parte junto a Cinesa y Yelmo. Fundada en 1997, aunque a nuestro país llegaría dos años más tarde, Kinepolis cuenta en nuestro país con su buque insignia en la Ciudad de la Imagen en Madrid, un despliegue de medios a la altura de las circunstancias con 25 salas y más de 9.000 butacas. De hecho, obtuvo el récord Guiness del cine con más asientos del mundo.

Una de las salas del Kinepolis Ciudad de la Imagen, en Madrid KINEPOLIS

El valor añadido en los cines

Para hablar de los 25 años de experiencia en nuestro país, la celebración por parte de Kinepolis y el panorama en el sector, LA RAZON se cita con Eric Meyniel, director comercial global de la marca y uno de los hombres que más sabe de exhibición en nuestro país, al entrar a trabajar en la empresa belga cuando Blockbuster era una empresa sólida y capitanearla ahora, en los tiempos de Netflix, Prime Video y HBO marcando los tiempos de la industria. "Cuando llegamos, queríamos hacerlo de la forma más espectacular posible. De ahí lo del proyecto de Ciudad de la Imagen, que sobre el plano parecía monstruoso pero acabó siendo maravilloso. Pero llegamos en un tiempo un tanto grandilocuente, con muchas empresas llegando también a España y abriendo salas que realmente no fueron fructíferas. Nuestro medio, el de la exhibición, se basa mucho en la consolidación, y a principios de siglo muy pocos empresarios lo tenían en cuenta", explica sincero Meyniel.

Y sigue, sobre la supervivencia de Kinepolis más allá de la crisis económica de 2008 o la pandemia en 2020: "No sé si hay un secreto, pero lo que nos ha funcionado es creer en el valor añadido. Aquí vas a ver las películas, sí, pero no de la misma manera que en otros cines. Las vamos a vestir y las vamos a trabajar para que la experiencia sea completa. Por eso, creo firmemente en nuestro modelo y en la idea de tener, en Ciudad de la Imagen por ejemplo, todas las tecnologías posibles. Desde IMAX hasta láser, lo más moderno posible", añade el ejecutivo, mencionando también la irrupción de la versión original, también en cadenas más comerciales como la que nos ocupa, en la última década.

Una polémica y un problema de comunicación

Teniendo delante a uno de los hombres que más manda y sabe de exhibición en nuestro país, y aprovechando el éxito comercial que ha resultado ser "La sociedad de la nieve" en salas, pese a ir de la mano a su estreno en Netflix, hay que preguntarle a Meyniel sobre la decisión de Kinepolis de sí acompañar la epopeya de J. A. Bayona en salas, desmarcándose de Cinesa y Yelmo, que optaron por vetarla de sus cines: "No puedo contar todo, por supuesto, pero todos estos asuntos parten de una cultura de negociación. Es muy difícil negociar con Netflix, pero en España tuvimos una gran oportunidad gracias a Tripictures, que era la distribuidora aquí. Eso nos permitió acceder a mejores condiciones que, por ejemplo, en otros países de Europa con la misma película. Es difícil hablar de ello en más profundidad, porque todo es confidencial, pero es un proceso duro. No es mandar una oferta y esperar un sí o un no, hay muchos factores a tener en cuenta, como el tema de la exclusividad y el de la ventana de exhibición. Nosotros hicimos un gran esfuerzo por llevar a cines "La sociedad de la nieve" y se ha demostrado que hicimos lo correcto. La película tenía que verse en las pantallas más grandes posibles", explica sincero Meyniel, sobre una decisión que aplaudió el propio director en la ceremonia de los Premios Goya.

Antes de despedirse, y de seguir celebrando los 25 años de Kinepolis en España, Meyniel tiene también tiempo para abordar uno de los problemas comunicativos más grandes de las salas de cine en nuestra era: el precio. Sobre este argumento falaz contra la asistencia al cine, puesto que se trata de una de las opciones objetivamente más accesibles de ocio, el directivo responde: "Es una conversación que tenemos pendiente con los espectadores, en parte también por nuestra culpa por no saber comunicar bien las cosas. Pero te diré que el cine es accesible. Por supuesto, no es lo mismo ir un lunes por la noche que un sábado a media tarde, pero hay opciones para todos los bolsillos. Nuestra competencia no son las plataformas de "streaming" o el fútbol por televisión, son los eventos en vivo, aquellos donde creamos recuerdos. No hay un lugar más barato y accesible para crear recuerdos que una sala de cine", se despide poético Meyniel.