"La Sociedad de la Nieve" bate récords en Netflix

La última película de Juan Antonio Bayona está arrasando en Netflix. "La sociedad de la nieve", que recrea los sucesos del grupo de supervivientes del accidente aéreo en Los Andes en 1972, se ha convertido en una de las películas en habla no inglesa más vistas de la historia del servicio de "streaming". Después de su estreno limitado en cines, la cinta llegó a la plataforma el pasado 4 de enero y en 11 días ya se ha colocado entre las diez más vistas en habla no inglesa de la historia del servicio.

Hasta ahora, ha logrado un total de 51 millones de visualizaciones y pronto podría superar a los títulos que la preceden: la alemana "Sin novedad en el frente" (52 millones de visualizaciones), la sueca "Cangrejo Negro" (53,9 millones) y a la italiana "Me llamo Venganza" (56,4 millones). Los primeros puestos de la lista los ocupan la noruega "Trol" (103 millones de visualizaciones) y las españolas "Nowhere" (85,7 millones), "El hoyo" (82,8 millones) y "A través de mi ventana" (61,1 millones). Para llegar a dichas cifras, "La Sociedad de la Nieve" aún tendría que mantener su popularidad durante varias semanas, informa Europa Press. En cualquier caso, todavía tiene mucho tiempo por delante, pues Netflix monitoreará sus visualizaciones durante casi 80 días más. Si la tendencia sigue como hasta ahora, podría disputarles el puesto a todas ellas y, quizá, convertirse en la película de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma en sus primeros tres meses.

Sea cual sea el puesto final, la irrupción de "La Sociedad de la Nieve" ya puede considerarse un fenómeno justo antes de que se celebren los Oscar, premios a los que concurre con aspiraciones. Entre ellas, las de mejor película internacional, mejor banda sonora, mejores efectos especiales y mejor maquillaje y peluquería. El próximo 23 de enero se anunciarán las nominadas a los premios de la Academia de Hollywood. Y, en caso de conseguir colarse en la lista final en una o varias categorías, supondría un impulso aún mayor para La Sociedad de la Nieve, ayudando a la cinta a escalar más rápido en el ranking de Netflix.