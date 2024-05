Una fantasía surrealista de Leonora Carrington arrasa en subasta y la coloca entre las grandes

Una fantasía surrealista de Leonora Carrington "Les distractions de Dagobert" ha arrasado en las ventas de la casa de subastas Sotheby's en Nueva York al venderse por 28,4 millones de dólares -unos 26 millones de euros- y propulsar a su autora al estrellato de las mujeres artistas. Entre las cerca de 50 piezas ofrecidas, la mayor recaudación fue para los paisajes del impresionista Claude Monet:: "Meules à Giverny" (34,8 millones), "Antibes vue de la Salis" (14,1 millones), Bennecourt (6,8 millones) y "Vue de la tour Montalban, Amsterdam" (4,6 millones).

Pero brilló más el cuadro de Carrington, que salía al mercado después de 30 años y fue adjudicado a un comprador en la sala después de 10 minutos de pujas encarnizadas que culminaron en aplausos, con un precio que superó con creces su horquilla máxima de 18 millones, informa EFE. Según Artnet, el comprador fue el empresario argentino Eduardo Costantini, fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que dijo haber sido uno de los interesados en comprar la obra en la década de 1990 y no quería "perderla esta vez".

Carrington (1917-2011), nacida en Reino Unido y que pasó su vida adulta en México, donde desarrolló su carrera, pulverizó su propio récord y es ya una de las cinco mujeres artistas más cotizadas en subasta, además de adelantar a otros surrealistas como Max Ernst y Salvador Dalí. En general, las ventas de Sotheby's se situaron dentro de las estimaciones, aunque hubo excepciones, como un móvil colorido de Alexander Calder de unos 7 metros de largo denominado 'Blue Moon', que fue objeto de disputa y sobrepasó las previsiones, alcanzando 14,3 millones.

Los maestros habituales en estas subastas no defraudaron, como René Magritte, autor del tercer cuadro más valioso de la tarde, 'Le banquet' (18,1 millones); Pablo Picasso, con 'Buste d'homme' (12,7 millones), o Édouard Manet, con 'Vase de fleurs, roses et lilas' (10,1 millones). Según dijo Sotheby's al terminar la jornada, la inmensa mayoría de las obras se vendió -un Picasso no llegó al mínimo, por ejemplo- y la recaudación total fue de 235 millones de dólares, dentro de lo previsto.