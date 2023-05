Harrison Ford recibe por sorpresa la Palma de Oro de honor antes de presentar su nuevo "Indiana Jones"

El actor Harrison Ford recibió hoy una inesperada Pala de Oro de honor en Cannes antes del inicio de la primera proyección oficial de "Indiana Jones y el dial del destino" ("Indiana Jones and the Dial of Destiny") la nueva (y última) entrega del popular arqueólogo, que coincide con los 80 años del actor. "Estoy profundamente emocionado por esta distinción", dijo el intérprete , que no se esperaba recibir esta Palma de Oro ya que el festival no lo había anunciado.

Un breve acto antes de ver cómo Ford se pone de nuevo el sombrero de Indiana Jones en un filme en el que está acompañado por la británica Phoebe Waller-Bridge, que interpreta a su ahijada en el filme, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook y el joven francés Ethann Isidore, que de alguna manera hereda el papel de Tapón en "El templo maldito" ("The Temple of Doom"). Antonio Banderas interpreta a un pescador y buceador griego.

Una aventura dirigida por James Mangold y que no defraudará a los seguidores de la saga porque hay apariciones de algunos emblemáticos personajes de entregas anteriores y, principalmente, porque es mucho mejor que "El reino de la calavera de cristal" ("The Kingdom of the Crystal Skull"), la última aventura de Indy, hace ya 15 años.

Esta nueva historia se sitúa en Nueva York en 1969, con un Indiana Jones a punto de jubilarse como profesor de arqueología y sufriendo por la separación de Marion (Karen Allen), con la que se había casado al final de la entrega anterior. Pero llega Helen Shaw, hija de su viejo amigo Basil (Toby Jones) y ahijada de Indy, además de ser arqueóloga y traficante de objetos preciosos. Su aparición hace que Indiana se meta en una aventura que le llevará por todo el mundo, como es habitual en la saga.