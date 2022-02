La Estatua de la Libertad pudo no existir

La construcción de la Estatua de la Libertad fue un proyecto conjunto entre Francia y los Estados Unidos. Francia construiría la escultura de cobre de una mujer levantando una antorcha, y se suponía que los Estados Unidos construiría su pedestal. Pero por un tiempo no estaba claro si la estatua se levantaría en la ciudad de Nueva York, ya que el pedestal todavía estaba en construcción y los recaudadores de fondos aún estaban recogiendo el dinero para terminarlo.

Cuando el escultor francés Frédéric-Auguste Bartholdi hizo campaña por el apoyo público de la estatua, promovió la obra como una conmemoración del centenario de los Estados Unidos el 4 de julio de 1876, que marcó un siglo desde la adopción de la Declaración de Independencia. La obra no estaba lista para el momento del centenario, pero incluso cuando llegó a la ciudad de Nueva York casi una década después, el Comité Estadounidense de la Estatua de la Libertad aún no había recaudado los aproximadamente 250.000 a 300.000 dólares necesarios para construir el pedestal.

La mayor parte del dinero que el comité había recaudado hasta ahora probablemente provenía de donaciones de estadounidenses adinerados. No hubo fondos federales para el pedestal, “porque el Congreso de los EE UU no pudo ponerse de acuerdo sobre un paquete de gastos”, dice Alan Kraut, profesor de historia en la Universidad Americana. “Hubo mucho desacuerdo y muchas disputas sobre quién debería aportar el dinero”, añade. Algunos no querían la Estatua de la Libertad porque “pensaban que el concepto de libertad era demasiado abstracto”.

Además, el gobernador de Nueva York, Grover Cleveland, antes de convertirse en presidente en 1885, había dicho que la Gran Manzana no podía usar los fondos del gobierno de la ciudad para pagar el pedestal. Otras ciudades como Boston y Filadelfia expresaron su interés en financiar el pedestal con la condición de que la estatua se trasladara a su ciudad.

Fue Joseph Pulitzer, un inmigrante húngaro y rico editor de periódicos, quien pidió a los lectores de su periódico, el “New York World”, que enviaran donaciones para el pedestal. Fomentó esto imprimiendo los nombres de las personas que donaron en el periódico. La recaudación de fondos del periódico tuvo éxito y, en agosto de 1885, más de 120,000 personas habían donado más de 100.000 dólares, dinero suficiente para completar el pedestal. El 28 de octubre de 1886, el presidente (y ex gobernador de Nueva York) Grover Cleveland inauguró la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York.