80 años de la bomba atómica de Hiroshima: ¿qué son los hibakusha y por qué son un tema incómodo en Japón?

Hibakusha es un término japonés que significa "persona bombardeada" (de hibaku), forma pasiva de baku (bomba o bombardear) y de sha (persona) y con el que se designa a los supervivientes de los bombardeos nucleares a civiles en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 por parte de la fuerza aérea de Estados Unidos tras la aprobación del presidente Harry S. Truman.

Hoy, que se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, recordamos que los hibakusha sigue siendo un tema incómodo de tratar para la sociedad nipona.

Oficialmente hay más de 360.000 hibakushade los cuales la mayoría, antes o después, han sufrido desfiguraciones físicas y otras enfermedades provocadas por la radiación tales como cáncer y deterioro genético.

"No quedan tantos y muchos no lo quieren contar. Si decían que eran supervivientes de la bomba atómica, tenían problemas para conseguir un empleo. Muchos no querían ser pareja de alguien que era hibakusha y por eso hay muchos matrimonios de propios supervivientes. Luego sus hijos salían con malformaciones físicas. Es un tema muy incómodo en el propio Japón", contó el periodista malagueño Agustín Rivera, autor de 'Hiroshima. Testimonios de los últimos supervivientes', en RNE.

Por su parte desde la Fundéu de la RAE, respecto a su grafía, explica que el término hibakusha se escribe con minúscula y cursiva. El nombre que reciben más concretamente los supervivientes de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki es hibakusha, con minúscula inicial, por ser un sustantivo común. Debido a que contiene el dígrafo 'sh', ajeno al sistema gráfico del español, lo recomendable es destacarlo en cursiva, o entre comillas si no se dispone de este tipo de letra.