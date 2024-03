Descubren una estatua de la época del Imperio Romano en el aparcamiento de un palacio inglés

Una estatua romana de 1800 años ha sido descubierta durante las obras para la construcción de un aparcamiento en Burghley House, cerca de Stamford, en Inglaterra. El operador de excadora Greg Crawley estaba trabajando en la zona cuando notó "una cara" en un objeto. Al principio, pensó que se trataba de una roca, pero luego se dio cuenta de que era mucho más.

Burghley House es una mansión renacentista impresionante con una rica historia, hermosos jardines y una importante colección de arte y antigüedades. Es conocida por su impresionante diseño, extensos jardines y su colección de arte y antigüedades y está ubicada cerca de Stamford, en el condado de Lincolnshire, Inglaterra.

Se trata así de un ejemplo destacado de la arquitectura renacentista inglesa. Fue construida entre 1555 y 1587 por William Cecil, Lord Burghley, quien fue el principal asesor de la reina Isabel I de Inglaterra. Burghley House es uno de los monumentos históricos más importantes de Inglaterra y ha sido utilizado como escenario para películas y series de televisión.

Según los expertos, esta cabeza de marmol que Crawley había encontrado cerca del palacio inglés data del siglo I o II después de Cristo. Dos semanas más tarde, apareció el busto, también de mármol y perteneciente a la cabeza encontrada previamente.

"Cuando lo levanté, me di cuenta de que era la cabeza de una estatua. No podía creerlo cuando me dijeron que era una estatua romana de mármol", dijo Crawley en un comunicado emitido por Burghley House.

Asimismo, desde Burghley Housee creen que es posible que la estatua fuera comprada por el noveno conde de Exeter, que viajó dos veces a Italia en la década de 1760, lo que le hizo llevar muchas antigüedades a su casa. Revelan que los expertos descubrieron una clavija de hierro en la cabeza de mármol, probablemente añadida en el siglo XVIII, lo que sugiere una adaptación realizada por comerciantes italianos para realzar el atractivo de la estatua durante el Gran Tour.

No obstante, añaden que "todo es un misterio" y no saben cómo quedaron enterrados tanto el busto y la cabeza bajo el suelo del palacio. Y es que no es posible averiguar cuánto tiempo ha podido estar enterrada la estatua