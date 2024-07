Fuentes mágicas del norte de España

Allí donde hay fuentes, hay transmisión, hay lugares de paso y criaturas fantásticas femeninas del umbral, como dice Joseph Campbell, a la hora de establecer el cruce al mundo extraordinario, siempre fundamental en la aventura heroica. El agua estancada suele ser transmisora para lugares peligrosos, y se ve en lagunas llenas de hadas célticas y dragones inquietantes. En cambio, las aguas corrientes y que bullen de los manantiales, fuentes y ríos se asocian más bien a ninfas juveniles y benéficas que son capaces de dispensar sus dones a los seres humanos, pero que a veces también son ambivalentes, seducen a un incauto pastor y se lo llevan al mundo extraordinario para siempre. En la geografía mítica de España estas criaturas y estas fuentes se ven sobre todo en el norte y hoy me gustaría reunir algunos ejemplos de Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla.

En primer lugar tenemos la tradición de la fuente y de la cueva de Covadonga. La Santina, la virgen de Covadonga, que se aparece a don Pelayo en el campo de batalla para despeñar a los árabes y ayudar a la fundación del núcleo de resistencia cristiana, según la historiografía mítica, no deja de ser una mujer poderosa sobrenatural, que ganará la batalla y a la que don Pelayo no dudará en atribuir la victoria de sus huestes. La cueva, donde se habían refugiado los cristianos y donde tiene la devoción esta virgen, aliada sobrenatural de los ejércitos, está bañada por la fuente de los siete caños que también brota en honor a ella. Covadonga, qué duda cabe, es un lugar de poder y de paso, un enclave maravilloso de las montañas. La leyenda dice que la Fuente de los Siete Caños es mágica y otorga el enamoramiento a quienes la beben. Según la leyenda popular si alguien bebe de la fuente en un año se casará, pero no hay que respirar hasta haber bebido de todos los caños. Hay coplas populares que lo recuerdan: «Al llegar a Covadonga / no bebas agua, morena, / si, como dijiste ayer, prefieres vivir soltera». «La virgen de Covadonga / tiene una fuente muy clara; / la niña que de ella bebe dentro del año se casa».

Pasemos ahora a Cantabria, donde una antigua noticia de época romana nos habla de las famosas fuentes Tamáricas, tres fuentes en la zona de Cantabria, que cita el gran naturalista, geógrafo e historiador romano Plinio el Viejo, fallecido en la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Plinio refiere la maravilla de estas antiguas fuentes de Cantabria con estas palabras: «Las Fuentes Tamáricas en Cantabria sirven de augurio. Son tres, a la distancia de ocho pies. Se juntan en un solo lecho, llevando cada una un gran caudal. Suelen estar en seco durante doce días y, a veces, hasta veinte, sin dejar ninguna señal de agua, mientras que otra fuente contigua sigue manando sin interrupción y en abundancia. Es de mal agüero intentar verlas cuando no corren, como le sucedió poco ha al legado Larcio Licinio, quien, después de su pretura, fue a verlas cuando no corrían, y murió a los siete días». (Naturalis historia, XXXI, 23).

Lugares de ensueño

Muchos han buscado, después de esta noticia de Plinio, el emplazamiento de las fabulosas tres fuentes: es la geografía real en pos de la mítica, de esas fuentes donde los pueblos prerromanos y los hispanorromanos posteriores sabían leer el futuro gracias a las criaturas divinas del lugar. Desde el siglo XVIII algunos eruditos y geógrafos locales las han querido localizar en varios lugares. Uno de ellos es la Fuentona de Ruente, que se encuentra en el parque del mismo nombre en el valle cántabro del Saja, y es un manantial único por su orografía cavernosa. La fuente surge de un curso subterráneo seguramente en red que bebe de las ricas aguas freáticas de la zona y también presenta una cavidad sobre la cual, obviamente, han cundido las leyendas de este tipo. Pero hay otras noticias sobre su identificación, que comentaremos más adelante. Son incesantemente recordadas las leyendas sobre estos lugares de ensueño, sobre las que seguiremos la próxima semana.