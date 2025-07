El curioso origen de la expresión "no dar tregua": tiene mas de 700 años

Decimos que "no damos tregua" cuando queremos transmitir que no vamos a parar, que seguimos adelante sin descanso. Pero lo que muchos ignoran es que esta expresión, tan común en el lenguaje, tiene su origen en un hecho real y estremecedor ocurrido hace más de 700 años, concretamente en el año 1340, durante el reinado de Alfonso XI de Castilla, conocido como "El Justiciero".

La masacre que quedó grabada en las crónicas

Todo sucedió en el contexto de las batallas fronterizas entre los reinos cristianos y musulmanes de la península ibérica. En esa época, incluso en tiempos de guerra, existían códigos de honor: cuando los ejércitos estaban exhaustos, se declaraba una tregua. Era el momento de recoger a los heridos, enterrar a los muertos y permitir un respiro a los combatientes.

Pero Alfonso XI decidió saltarse todas las normas. Aprovechando que el ejército enemigo estaba debilitado y dormido tras una larga jornada de lucha, ordenó un ataque sorpresa al amanecer. Fue una matanza. Según recogen las crónicas de la época, más de 20.000 personas murieron, muchas de ellas sin siquiera tener la oportunidad de defenderse.

Europa condenó el acto, pero la frase quedó para siempre

La brutalidad del rey castellano no pasó desapercibida. El Papa lo excomulgó y en Europa se alzaron voces de repulsa por su falta de honor en el campo de batalla. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, Castilla obtuvo la victoria.

Aquel episodio sin honor, sin pausa, sin piedad, quedó grabado no solo en los libros de historia, sino también en el lenguaje. Así nació la expresión "no dar tregua", una forma de decir que no se ofrece descanso, que no se da respiro… aunque pocos conozcan el trasfondo sangriento que esconde.