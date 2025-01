Las infinitas variantes del puente del diablo

Todo puente es un cambio metafísico entre uno y otro lado de la realidad. Cruzar el río de la vida es vadear las aguas que comunican con el otro lado. Una vieja historia arquetípica es la del arquitecto de ese portal, que a veces es un peligroso rival al que hay que derrotar para pasar con bien al otro lado. En el ciclo artúrico, por ejemplo, hay un caballero de tamaño descomunal, que espera con su espada, y al que hay que vencer. Mitológicamente hablando se puede hablar de la criatura del umbral que, en el viaje heroico, repetido a lo largo de tantas mitologías , está presente en el momento de cruce al mundo sobrenatural.: la catábasis o descenso a los infiernos es una de sus formas. Y el agua, siempre comunicante, está vigilada por una de esas criaturas que nos hará una pregunta, nos planteará un desafío o querrá luchar con nosotros. De ello depende el éxito en el cruce. No solo se plantean enigmas en estos puentes, sino que a veces son las propias criaturas las que los han construido o son responsables de su custodia con apariencia monstruosa, como la esfinge de Edipo, o con poderosas brujerías, como la Hécate de los trivios. El héroe de cuento suele llevar un objeto mágico que le permite cruzar, el de la mitología o la caballería a menudo tiene que combatir con ingenio o destreza. A veces el azar le otorga el triunfo sobre la criatura diabólica. En todo caso, no cabe dudar del patronazgo infernal del puente. Por eso, no es de extrañar que haya tantas leyendas acerca de puentes llamados del diablo en las que ora se transita hacia una tierra lejana ora se desafía al arquitecto infernal.