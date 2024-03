Juan Francisco Fuentes Aragonés, nuevo miembro de la RAH

Juan Francisco Fuentes Aragonés (Barcelona, 1955) ha sido elegido académico de número de la Real Academia de la Historia para cubrir la vacante de la medalla n.º 34, producida por el fallecimiento de don Miguel Artola Gallego. La candidatura ha sido presentada por los académicos don Octavio Ruiz-Manjón Cabeza, don Luis Antonio Ribot García y don Juan Pablo Fusi Aizpurua.

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, París 3, Aix-Marseille, Sciences Po (París) y London School of Economics. Ha impartido cursos y conferencias en las universidades de Princeton, Oxford, Sorbona, Menéndez Pelayo, Lisboa, Harvard y Wisconsin, entre otras. En la actualidad dirige un proyecto de investigación titulado Diccionario de símbolos políticos y sociales de la Europa contemporánea.

Es autor de un centenar de artículos en revistas especializadas y de una veintena de libros, entre ellos Totalitarianisms: The Closed Society and its Friends y Adolfo Suárez. Biografía política. Sus principales temas de investigación son el socialismo español, la Transición democrática y la historia de los conceptos y los símbolos políticos en el mundo contemporáneo. Su próximo libro lleva por título Bienvenido, Mister Chaplin. La americanización del ocio y la cultura en la España de entreguerras (Ed. Taurus).