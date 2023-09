Maximiliano o la fábula del "emperador desnudo" que se paseó por México... hasta que lo fusilaron

El valor de un historiador no está en tener un físico ancestral que recuerde a la época de la que escribe. La experiencia siempre es un grado, pero se puede triunfar incluso sin la necesidad de aparentar ser contemporáneo de tus propios textos. Por ejemplo, Pedro Insúa (1942, Cuando España echó a andar) es una muestra de esa la línea en la que también se mueve el británico que se cortó la coleta de manera literal y que, ayer, paseaba por la Gran Vía madrileña (hoy lo hará por la barcelonesa) Edward Shawcross, un historiador que se marchó a trabajar y enseñar por el mundo antes de regresar a su casa ya como hijo pródigo.

El último emperador de México (Ático de los libros) fue su primera obra de divulgación y, aunque sus expectativas «eran cero» –asegura–, la repercusión del ensayo no pudo ser más grande. «No me lo esperaba», dice sobre un éxito que desgrana una trama que bien podría ser la de un cuento disparatado. En el centro de todo está Maximiliano de Habsburgo como protagonista; Carlota, la emperatriz; y enfrente el antagonista, Benito Juárez, y el enemigo íntimo, Napoleón III; y todo lo de alrededor es lo más cercano a una utopía que se vivió a mediados del siglo XIX en México: «El intento de crear un imperio en vez de una república y que termina saliendo terriblemente mal», resume Shawcross frente a un vaso de agua.

Se trató de un monarca liberal víctima de una conspiración de Francia

–¿Fue siempre una quimera?

–Podría haber salido bien, pero la oportunidad era muy pequeña, ya luego se vería que ese camino triunfal hacia la conquista no sería tal. No fue bien recibido el ejército francés y la batalla de Puebla les enseñaría que por muchos refuerzos que enviasen eso no iba a ser fácil.

Cuando Maximiliano desembarca en Veracruz en 1864, tenía por delante un año escaso para consolidarse mientras Estados Unidos estuviera inmersa en su Guerra de Secesión. «Debían hacer las cosas muy bien y en muy poco tiempo –puntualiza el autor–, y no fue así. No era una utopía, pero casi».

"La ejecución del emperador Maximiliano" (1867), de Édouard Manet LR

Las críticas de la época llegaron de todos lados e ideologías: de Karl Marx, que habló de una de las empresas más monstruosas de la Historia, al presidente norteamericano Grant, que lo consideró una «locura»; también Adolphe Thiers –presidente de la Tercera República francesa– se refirió a la idea en las mismas palabras y dijo que no había visto nada igual desde El Quijote. Shawcross prefiere hablar de «ópera bufa»»: «Tiene elementos de tragicomedia. El desarrollo es trágico, Francia y Estados Unidos enfrentados en el gran teatro político para salirse cada uno con la suya –sostiene el profesor–. Y los personajes son muy interesantes y alocados. Maximiliano es un hombre con cualidades y comprometido, pero no es práctico; Carlota, su mujer, sí; Juárez es el peor antagonista que se podían haber encontrado porque sabe lo que quiere y lo sigue con un empeño inquebrantable; y Napoleón III es un conspirador constante». Un carácter muy operístico ante el que el autor recuerda que «no hay que perder de vista que es la historia de un acontecimiento de imperialismo y una lucha seria».

–¿Sabía Napoleón III que estaba enviando a Maximiliano a un imposible, al matadero?

–Ya en 1864 es consciente de que va a ser una tarea más difícil de lo que había pensado. Él compró la idea de un imperio a precio de ganga, más la gloria, pero cuando el ejército francés es derrotado en Puebla se da cuenta de que debe engañar a Maximiliano. Además, el tema de la intervención francesa en México no era popular ni en la opinión pública ni entre los ministros galos. Con el Segundo Imperio Mexicano él tira los dados, y si sale bien, se llevará la gloria, y, si no, Maximiliano lo pagará.

–¿Maximiliano fue tan ingenuo?

–Sí. Entre los Habsburgo se desarrollaron los conceptos del honor y la responsabilidad de Estado; todo lo contrario a un Napoleón III conspiranoico e influenciado por su tío.

–¿Fue real lo que vivió en México o una farsa, como la fábula del «emperador desnudo»?

–Tuvo apoyo, era una figura carismática entre los integrantes de la élite que había sido juarista. En el cara a cara convencía a la gente. Jugando con su carisma, llegó a vestirse con el traje charro, pero no era consciente de que su proyecto pendía de un hilo. Carlota le advirtió de que Juárez siempre iba a ser más y que por eso tenía que derrotarle militarmente.

Su figura es, sin duda, una de las más interesantes de todo el siglo XIX

Maximiliano no fue consciente del todo de que él era el invasor y que su ejército se apoyaría en ejecuciones y quemas de pueblos, lo que no ayudó a la hora de ganar adeptos. «Un comandante francés envió una carta a su casa hablando de una “guerra brutal”: “Si fuera mexicano, buscaría venganza”, escribía», explica Shawcross antes de hacer la similitud «con las intervenciones en el extranjero del siglo XXI, como en Irak o Afganistán». Se adhirió a un mal proyecto: «En 1864 [Tratado de Miramar] ya debería haber sabido la situación. Si hubiera escuchado, como una persona racional, nunca se habría sumado. Se dejó llevar por los sueños de grandeza y por realzar la casa de los Habsburgo. Estaba aburrido en su castillo mirando al Adriático. Yo no me hubiera movido de aquel lugar».

El Habsburgo lo intentó –pese a su ensimismamiento inicial con los tapices de seda y los candelabros venecianos–, pero ello le costó la vida ante un pelotón de fusilamiento el 19 de junio de 1867, en Querétaro. Nada de lo que hizo le sirvió para implantar su idea del Imperio. Atrás quedaron las maneras de mecenas y de reformador social que sí le valieron en su virreinato de Lombardía-Venecia. Ni siquiera «las leyes más progresistas del mundo», como las denomina el libro de Shawcross. Las diferencias entre conservadores mexicanos, Napoleón III y el propio Maximiliano fueron demasiadas ante el México de Benito Juárez.

La moraleja de la Doctrina Monroe, aquella que precisamente pretendía combatir Francia, se impuso: «América para los americanos», certifica el autor británico; y en la guerra del Viejo Mundo-Nuevo Mundo –o la Europa monárquica contra la América republicana– se impuso el segundo.

