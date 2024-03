"We, The Spanish People", la exposición que reivindica la importancia de España en EE UU

La Asociación The Legacy ha inaugurado su primera exposición fuera España, en Washington D.C., con el objetivo de poner en valor “la fundamental aportación de España a la Guerra de Independencia norteamericana”. Se trata de la exposición "We the Spanish People", impulsada en colaboración con la Embajada de España en Washington D.C la inauguración contó con la presencia de la embajadora Ángeles Moreno y con la comisaria de la exposición, Eva García.

La clausura estuvo a cargo de Carlos del Toro, secretario de la Navy, quien felicitó a García por “esta importante iniciativa” y la reconoció como la primera del 250 aniversario de la Guerra de Independencia. En este sentido, dijo que será “una efeméride que se celebrará con gran entusiasmo en los Estados Unidos en 2026”, informa Servimedia. Del Toro hizo un recorrido por algunos de los hitos más relevantes de la aportación de los españoles, desde el aprovisionamiento a los soldados, hasta las victorias de algunas de las batallas más relevantes como Mobila, Pensacola y Yorktown.

Por su parte, García enfatizó que en 2026 existe “la oportunidad de poner en valor esa historia que no nos han contado sobre la importancia de España en el devenir de esta gran nación". "La revuelta de las Trece Colonias logró una victoria que no se habría logrado sin España”, defendió la comisaria. En alusión a su proyecto ‘No sin España’, citó las palabras del general Washington en una carta al Gobernador Morris en octubre de 1778 donde dejaba clara su opinión: “Si la flota española no se une a la francesa para contraatacar a los ingleses, hay serias dudas de que se gane esta guerra".

Al acto asistieron un gran numero de personalidades civiles y militares, entre ellos el graduado de West Point y jugador de la NFL Alejandro Villanueva, que fue nombrado Embajador Deportivo de The Legacy. Al cierre del acto, García presentó al nuevo Socio de Honor de la asociación, Juan Carlos Iturregui, recientemente nombrado por el presidente Biden como embajador para la República Dominicana.

Hasta el 12 de abril

La exposición podrá visitarse en el 2801, de la calle 16, NW, la Antigua Residencia de los Embajadores de España que sirve como la sede de las artes y la cultura de España. El objetivo de la exposición es que recorra todos los Estados antes de julio de 2026. La muestra está inspirada en postales tradicionales, con sencillos mensajes, en un recorrido que “invita a viajar por los desconocidos hitos de los paisajes de la historia común”.

Como novedad, se podrán ver diversos videos realizados por The Legacy con la tecnología de los videojuegos, “píldoras históricas de gran atractivo que han tenido una gran repercusión en redes sociales, alcanzando más de siete millones de visualizaciones”. El recorrido comienza en el siglo XV y se extiende hasta el silo XX con discursos de varios presidentes, entre ellos el de J. F. Kennedy, en el que lamentaba que no se hubiera atendido al aporte cultural que había tenido España, mucho antes de que llegaran los ingleses con el Mayflower.