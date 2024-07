Jack Black cancela la gira de Tenacious D después de que su compañero pidiera "no fallar la siguiente" con Donald Trump

El tour mundial de Tenacious D ha sido cancelado sin fecha a la vista tras los comentarios realizados por Kyle Gass, compañero de Jack Black, durante una presentación en Australia . Tenacious D es el dúo musical compuesto por Gass y su socio creativo Jack Black, que publicó en Instagram la mañana del martes que estaba "sorprendido por lo que se dijo en el espectáculo del domingo". "Nunca aprobaría el discurso de odio ni alentaría la violencia política de ninguna forma", continuó, sugiriendo que todo el trabajo de Tenacious D se está poniendo en pausa por el momento. "Después de mucha reflexión, ya no siento que sea apropiado continuar con el tour de Tenacious D, y todos los planes creativos futuros están en espera. Estoy agradecido a los fans por su apoyo y comprensión".

Durante la presentación en Sydney el domingo, Black y un "robot" presentaron a Gass con un pastel de cumpleaños. En los clips, se oye a Black diciendo "Pide un deseo" a Gass, quien antes de soplar las velas dice "Que no fallen con Trump la próxima vez", lo que provocó risas y aplausos de la multitud en Sydney. Los clips rápidamente se volvieron virales en las redes sociales, lo que llevó al senador australiano Ralph Babet a exigir que se revoquen las visas del dúo y sean deportados del país.

El martes, Gass emitió una disculpa. Poco después, "The Hollywood Reporter" informó que Gass fue despedido por su agente en la agencia de talentos Greene Talent, de Michael Greene. "La línea que improvisé en el escenario el domingo por la noche en Sydney fue altamente inapropiada, peligrosa y un terrible error", dijo Gass en un comunicado publicado en Instagram tras la noticia de la cancelación del tour. "No apruebo la violencia de ningún tipo, en ninguna forma, contra nadie". Continuó, "Lo que sucedió fue una tragedia, y estoy increíblemente arrepentido por mi grave falta de juicio. Me disculpo profundamente con aquellos a quienes he defraudado y lamento sinceramente cualquier dolor que haya causado".

Tenacious D estaba en medio de un tour mundial que los llevaría a varios otros lugares en Australia y Nueva Zelanda durante el mes de julio. El tour también estaba programado para reanudarse en octubre en los EE.UU., con fechas establecidas en Ohio, Indiana y Pennsylvania.