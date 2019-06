La crítica se ceba con X-Men: Fénix Oscura

En la última película de X-Men, Fénix Oscura, se profundiza en la historia de Jean Grey, personaje que posee poderes telepáticos y que comienza a desarrollar habilidades increíbles a costa de su corrupción. Esta se convierte así en una Fénix Oscura, definición homónima con el título del largometraje. La película se estrena pasado mañana, el viernes 7 de junio, pero ya hay periodistas y críticos que han podido verla y valorarla en diferentes medios. Y el caso es que sus notas no están siendo nada buenas.

Peter Bradshaw, periodista de The Guardian, dentro de toda su crítica, sentencia con una frase lapidaria: “El punto de un fénix, una oscuridad u otra cosa es que crece de las llamas. Pero estas son las llamas en las cuales la franquicia se ha acabado consumiendo”. Su nota es de 2/5. IndieWire va más allá y ya en el titular condena al largometraje: “La franquicia X-Men quema 200 millones de dólares con un fallo que no tiene razón de existir”. Dentro, en el cuerpo, se pueden leer cosas como “la serie no sólo tantea el relevo entre generaciones y falla en avanzar la historia de las películas de una manera significativa, es que ni lo intenta”, y al final, otras tantas como “Fénix Oscura promete que los X-Men resurgirán de las cenizas pero no tiene sentido agarrarse a un milagro: la franquicia entera parece que ya ha sido enterrada”. Los medios nacionales tampoco han sido muy cálidos con el lanzamiento. Así, por ejemplo, Espinof dice que “hay aspectos de las películas Marvel de los que Fénix Oscura podría haber tomado nota, pero prefiere seguir anclada en el poco vistoso estilo de las primeras entregas de la serie, rebosante de diálogos explicativos y personajes demasiado convencionales o infradesarrollados”.

Lo cierto es que los portales que recogen notas de varios medios para establecer una media de críticas tampoco la ponen muy al alza. Rotten Tomattoes, por ejemplo, sitúa en un 22% la nota de la película, una cantidad bajísima; las primeras 38 valoraciones la dejaron en un 16%. Ese 22% la sitúa como la peor dentro de todas las valoraciones de las películas del universo X-Men; Orígenes: Lobezno cuenta con una nota de 37% seguida de X-Men: Apocalipsis, con un 47%. Metacritic, otro portal que recoge críticas especializadas, sitúa la media en 44 puntos: tampoco llega al aprobado.

Las películas del universo de X-Men nunca han gozado de especial popularidad por su calidad y la comparación siempre resultó odiosa con el MCU. Ahora Disney ha adquirido los derechos de la franquicia. Amargo adiós el de Fox a Lobezno y compañía.