Literatura negra y romántica: de hecho, una pareja

Dos géneros y dos colores. El rosa y el negro. El primero corresponde a la literatura romántica; el segundo, a la novela policiaca y detectivesca. Y, aunque en apariencia parecen distantes entre sí, la realidad es que tienen más puntos en común de lo que podría pensarse de antemano. Los dos padecieron en un principio el rechazo de los gerifaltes y los altos jueces de la crítica; los dos contaron al mismo tiempo con el favor incondicional proveniente del público; los dos son los géneros más populares y los más vendidos hoy en día, y, ahora, ambos van a carearse por primera vez en el festival literario «Rosa y negro» que acoge la localidad madrileña de Tres Cantos entre el 13 y el 18 de febrero.

Una apuesta, fomentada y dirigida por la escritora y periodista Marta Robles, que reunirá a autores referentes de ambas literaturas para reflexionar sobre sus obras, lo que les une, lo que les separa, debatir sobre los retos que les plantean los libros y el horizonte que les aguarda por delante. «El título es un guiño a Stendhal –comentó Marta Robles–. Esto de mezclar el género romántico y el negro parece una osadía de entrada, pero, si lo pensamos bien, tanto uno como el otro han sido denostados en el pasado. De hecho, Borges aseguraba con ironía que a los académicos no les gustaba la novela negra porque no era lo suficientemente aburrida. Estos libros no estaban bien vistos y qué decir del romántico, sobre el que todavía penden muchos prejuicios. Yo creo que, al igual que la literatura no es masculina ni femenina, la literatura no es buena o mala. Una cosa es que se haga bien o mal».

Con mucho recelo

Marta Robles recordó asimismo que los escritores de estos géneros siempre se miraban con recelo entre sí, pero esta iniciativa, la primera de este tipo que nace en España, espera que se diluya y abra un fructífero diálogo. En presencia del alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno; la concejal de Cultura, Elisa Lidia Miguel; y el director de Ámbito Cultural-El Cortés Inglés, Gervasio Posadas, que han respaldado esta iniciativa y dado desde el comienzo su apoyo, la escritora comentó que es una buena oportunidad para atraer lectores. «Queremos fomentar la lectura y reclutar lectores jóvenes. La novela romántica tiene muchos adeptos entre ellos, hasta el punto de que en la Feria del Libro de Madrid hay gente joven que se queda haciendo cola y noches enteras sin dormir para que sus autores favoritos les firmen libros. Alice Kellen es una de las más vendidas en nuestro país. De hecho, recuerdo que una vez dijo que solo iba a firmar cuatrocientos ejemplares. Más quisiéramos muchos eso. Por todo ello, hemos desarrollado un programa que está hecho para todos los públicos y las edades, pero con una mirada en los jóvenes».

El festival, aparte de las mesas de escritores y de los encuentros que sostendrán con el público, ha contemplado también una parte audiovisual y contará con proyección de películas, como «El crack 2», de José Luis Garci, y «Nuestros amantes» de Miguel Ángel Lamata, además de incluir un monólogo, «Esta noche moriré», del escritor Fernando Marías, que falleció hace dos años. «Hemos trabajado con el libreto que él mismo dejó y Vanessa Monfort nos ha ayudado a adaptarlo», explica Marta Robles, que también apunta que se va a contar con una mesa de cómic: «Es el primer festival literario que mezcla el género romántico y el negro, pero las mesas no van a ser de autores de género negro y autores de género rosa. Va a estar revuelto, porque tanto en la vida como en la literatura, todo va mezclado».

LOS INVITADOS

La primera edición de Rosa y negro contará con escritores bien conocidos por el público, como son Alice Kellen, Lorenzo Silva, Vanessa Montfort, Nacho Abad, Abril Camino, Susana Martín Gijón, Blue Jeans, Espido Freire, Ángel de la Calle, Susana Rodríguez Lezaún y Myriam Lejardi, entre otros. Además, el certamenn contará con una mesa dedicada al cómic en la que participarán Juan Díaz Canales, conocido por las series «Blacksad» y la de «Corto Maltés», Mónica Rouanet y Andrea Longarela.