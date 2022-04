Corín Tellado, desafortunada en el amor

Ni con un homenaje diario se podría llegar a agradecer del todo lo que Corín Tellado hizo por la literatura. Su figura es eterna, inimitable autora que permanece en el imaginario como una de las escritoras más trabajadoras y leídas del mundo hispano (salvando distancias con Miguel de Cervantes), según indicó la Unesco en 1962. Vendió 400 millones de libros y escribió alrededor de 5.000 volúmenes, cifras que demuestran hasta qué punto su nombre es primordial en nuestra cultura. Hoy Corín Tellado habría cumplido 95 años: falleció el 11 de abril de 2009 en Gijón, y dejó una huella imborrable a través de títulos como “Tu pasado me condena” o “Ahora no te voy a olvidar”.

El logro literario de Tellado se resume en un género: la novela romántica. Si bien la literatura rosa nunca ha gozado de buena prensa, la asturiana pudo disfrutar del lujo que tantos apasionados por la lectura ansían: vivir de la literatura. Y su nombre continúa sobreviviendo al paso del tiempo, a las modas, a cualquier cambio social o de tendencias, así como sus obras siguen siendo leídas en todo el mundo. “Fui a conocerla a Gijón y me encontré con la sorpresa de tener delante de mí a una escritora y no a una fabricante de novelitas”, admitió Cabrera Infante, quien era corrector de la autora en la revista “Vanidades” de Cuba.

Si hay algo curioso en la vida de Tellado, es que aún siendo la “gran dama de la novela rosa” nunca pudo vivir en su piel una historia como la de sus personajes. A la principal figura de la literatura romántica nunca le llegó el verdadero y eterno amor. Se casó cuando tenía 33 años, pero su matrimonio fue tan corto como poco apasionado. No obstante, según desveló “Yo soy así”, biografía de Tellado escrita por Blanca Álvarez, antes de este enlace conoció a otra persona, pero tampoco pudo gozar de una historia de amor en la que vivieran felices y comieran perdices.

Se casó con Domingo Egusquizaga, “guapo, bien plantado, limpio, dicharachero... era el hombre perfecto”. Contrajeron matrimonio en 1959 en Covadonga. Según contó a su biógrafa, se casó cansada de costear los enlaces de sus familiares y, por tanto, “un poco por revancha y un poco por dolor. Por demostrar que no vivía de apariencias y que lo importante eran otras cosas. Dolida por esa actitud, por la obligación de correr con todos los gastos”. Tiempo después, en “El País” definió este matrimonio como un “gran error. No pegábamos ni con cola. Él hubiera sido feliz con otra mujer y yo lo hubiera sido con otro hombre. Juntos éramos un fracaso como pareja. No teníamos nada en común”, lamentó Tellado.

Por tanto, es paradójico cómo el triunfo del amor que reflejaba en sus novelas jamás sucedió en la realidad. Eso sí, el éxito editorial y el triunfo internacional fueron evidentes, permaneciendo su nombre como una de las grandes autoras de nuestro país. Un logro que, no obstante, ella nunca se planteó, pues en algún momento admitía que “no soy mujer de sueños, ni he tenido oportunidad para soñar”.