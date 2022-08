Oriol Nolis y un libro que obliga al lector a decirse la verdad

Oriol Nolis (Barcelona, 1978) es un rostro conocido por su larga presencia al frente de los informativos de RTVE. Es un periodista de raza que saca tiempo de debajo de las piedras para su pasión: escribir. Su opera prima fue en «La extraña historia de Maurice Lyon» y ahora publica «La fragilidad de todo esto» (Círculo de Tiza), un libro intimista que arranca con la muerte de la madre de Óscar, el protagonista. La narración entra sin apriorismos, sin medias verdades ni paños calientes, en temas como el dolor, la muerte, la vida, las relaciones paternofiliales, el papel de su hermana en su vida, el amor y el desamor... A las pocas páginas, el lector advierte qué Óscar es Oriol, que repasa las sensaciones a las que se tuvo que enfrentar cuando su madre, una abogada de éxito, fue ingresada en el hospital por una afección pulmonar en el verano de 2019. El 25 de septiembre falleció. «La fragilidad de todo esto» es esa narración real de una vida y sus errores y frustraciones que colocan al lector frente al espejo de las suyas.

Tengo que reconocer que, al acabar de leer el primer capítulo, lloré. La muerte de mi padre en fechas casi coincidentes y los estados de ánimo que vives como en una nube mientras asistes impotente al deterioro físico de tu progenitor, hicieron mella en mi aptitud de lector. A partir de ese momento, se desató una solidaridad total con Óscar y el reconocimiento de esos mismos errores del protagonista, y saboreando, en más de una ocasión, sus mismos sinsabores. «Lo más perturbador de ver morir a alguien no es el sufrimiento ni la tristeza ni la ausencia, sino asumir que todo lo que nos rodea puede derrumbarse en cualquier momento. Es entonces cuando se evaporan las certezas y desaparecen los anclajes, dejando al descubierto el espejismo en que vivíamos», describe Nolis.

El autor articula su relato con continuas referencias al cine, su pasión militante. Nada más empezar «La fragilidad de todo esto», el autor refiere varias citas de autores como Adolfo Bioy, Patricio Gúzman, Boy George o Amanda Gris. Todas predisponen al lector a enfrentarse con sus propios fantasmas. De ellas, destaca una. La de Adolfo Bioy: «la vida es difícil. Para estar en paz con uno mismo hay que decir la verdad. Para estar en paz con el prójimo hay que mentir». Y eso hace Nolis, que, en conversación con este periódico, reconoce que escribir el libro le ayudó a superar la pérdida de su madre. Cuenta la verdad, esa verdad que en lo más íntimo de tu ser no quieres reconocer porque crees que te pone en evidencia. Nolis se pone en evidencia en esta autobiografía novelada dispuesto a no mentirse. Todo es frágil, como dice Nolis, pero su libro obliga al lector a no mentirse a sí mismo. Sin duda, un libro que hay que leer.