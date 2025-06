Colombia, desde dentro en los relatos de María Clara Ospina

La escritora colombiana María Clara Ospina ha abordado el género del cuento a lo largo de 20 años. Sin embargo, nunca había publicado un libro recopilando sus relatos. Se ha decidido a hacerlo ahora, reuniendo 17 bajo el título de uno de ellos: «La bizca y otros relatos» (Editorial Sial Pigmalión).

El próximo sábado 7 de junio, la autora firmará ejemplares en la caseta 344 de la Feria del Libro de Madrid, una cita que le hace especial ilusión, tal y como confesó en una reciente entrevista en LA RAZÓN: «Madrid es uno de mis amores. He estado muchísimas veces, desde niña. Es una ciudad llena de energía. La Feria del Libro, a la que hemos ido en estos primeros días en la ciudad, está muy bien organizada. La gente lo vive con mucha energía. Contrasta mucho con la Feria de Bogotá, que es muy grande, pero bastante desordenada. Aquí todo el mundo camina por el lado que debe (ríe). Tienen mucho interés, se acercan a las casetas, todo el mundo va con bolsas. Se nota que la gente va directamente a conocer al escritor y a comprar los libros que les gusta».

Antes de su firma en la Feria del Libro, Ospina visitó LA RAZÓN ayer para protagonizar la presentación de su libro.

María Clara Ospina firmó ejemplares de su libro de cuentos Platón Platón

La propia autora habló, durante este acto, de esta decisión de sacar a la luz, por fin, sus relatos cortos: «Siempre había estado centrada en publicar poesía, ensayos, biografías, etc. Entre unas cosas y otras escribía cuentos. En 2024, cuando terminé mi último libro de historia sobre el movimiento sufragista de Colombia, «La revolución de las sufragistas», donde seleccioné a las 10 sufragistas más importantes, mujeres que lucharon por el voto en 1954, un movimiento en el que participó mi madre como una de las líderes de la derecha, me pregunté qué podía hacer. Abrí mi ordenador y encontré una carpeta con mis cuentos. Al releerlos me di cuenta de que eran buenos y de que podían publicarse perfectamente».

Rodeada de familiares, amigos y seguidores, Ospina se mostró ilusionada y agradecida por dar cabida a sus relatos en este acto celebrado en Madrid, en el que estuvo acompañada por el director del periódico, Francisco Marhuenda; el periodista y experto en literatura hispanoamericana, Pablo Uribe; y Juan Gonzalo Ospina, abogado y sobrino, además, de la protagonista.

Columnista, novelista, ensayista, poeta y académica de la Academia Colombiana de la Lengua, Ospina confesó que su vocación por la escritura comenzó desde muy pequeña, cuando su padre, Luis Mariano Ospina Pérez, el que fuera presidente de Colombia entre los años 1946 y 1950, le leía poemas para dormir. «Siendo adolescente me aprendía poemas de memoria y los recitaba. Dejé de escribir cuando me casé y tuve hijos, pero cuando enviudé, retomé la escritura».

Jugando con el lector

«En un mundo en el que prima la superficialidad, la prisa, el clic, es un placer dedicarle tiempo a trasladarnos a un lugar tan especial como el que ofrecen estos 17 cuentos. Todos invitan a adentrarse en su lectura, palabra por palabra, para conocer el desenlace», dijo Juan Gonzalo Ospina. La intriga, hacer creer lo que no es y el juego literario, son armas con las que trabaja Ospina, quien confesó que su libro «está repleto de trampas» y que sus relatos "Son como un juego, como un rompecabezas en el que no puedes dar nada por hecho. Nada es lo que parece».

Se destacó también el hecho de que «La bizca y otros relatos» ofrezca una variedad de estilos. La autora explicó el motivo de esa falta de hilo conductor, tanto en forma como en contenido: «Cada cuento tiene un estilo diferente. Ese es uno de los atractivos del libro. Cada relato lo escribí en un momento diferente de mi vida, mientras escribía otras cosas. No escribo igual ahora que en el año 98. Eso hace que cada relato sea único. En todo el libro hay también una gran variedad temática. El lector encontrará drama, humor, intriga, etc.».

Portada de libro "La bizca y otros relatos" Pigmalión Pigmalión

Colombia como inspiración

Su querida Colombia y su experiencia vital en ella, con episodios tanto amables como duros, están presentes a través de personajes, situaciones y paisajes. «La vida de uno entra inevitablemente en lo que escribe», afirmó.

Pablo Uribe destacó el costumbrismo en la descripción de esa Colombia de los 60, 70 u 80 que tanto ha inspirado a la autora. «Mis recuerdos de infancia montando a caballo en la sabana son mágicos», afirmó Ospina sobre un país en el que la violencia, la pobreza y la política se han entrelazado durante años. Como hija, nieta y bisnieta de presidentes de Colombia (además de su padre, lo fueron su tío abuelo y su bisabuelo), Ospina abordó también todos estos asuntos durante la presentación.

Hablando sobre el personaje «La bizca», que da título a uno de los cuentos y al propio libro, una mujer malvada con un pasado marcado por el maltrato y la miseria, la escritora afirmó que su objetivo había sido hacer reflexionar al lector sobre los motivos que la empujan a uno a actuar como lo hace. «Como escritora, quiero presentar la pobreza como una situación real que vivimos en Colombia. La pobreza genera monstruos». Recordó la época revolucionaria que atravesaba el país cuando ella nació y un duro episodio de su infancia, cuando pusieron una bomba debajo del cuarto donde dormía y en el que salvó la vida de milagro. El asesinato del líder de la izquierda, Jorge Eliécer Gaitán, que desencadenó el «Bogotazo», un levantamiento popular en 1948 contra el gobierno del padre de la escritora, fue otro de los asuntos comentados. Aseguró Ospina, sin embargo, que sus cuentos son un terreno donde se desintoxica del discurso político, centrándose en otros aspectos: «En mis relatos hablo del ser humano y de su complejidad. El lector se puede sentir identificado en muchos momentos al leer mis cuentos».

Terminó la presentación abriéndose una ronda de preguntas en la que el público presente pudo resolver algunas dudas o curiosidades sobre el libro y la autora. Sobre qué escritores le inspiraban, Ospina destacó a Borges, por el que confesó una gran admiración y al que calificó de «maestro inigualable». Dejó la escritora un buen sabor de boca desvelando, además, que tiene entre manos una novela que pretende terminar en un par de años.