Un catalán visita Madrid y su reacción deja sin palabras: "Cada vez estoy más enamorado de esta ciudad"

La eterna rivalidad entre Barcelona y Madrid ha llevado a muchos españoles ha mostrar sus opiniones y reproches en torno a ambas metrópolis. Esta competitividad no solo se vive en el fútbol, sino que las redes sociales se han llenado de madrileños y catalanes hablando acerca de estas ciudades españolas. Muchas veces califican Madrid de ser una ciudad poco atractiva, aburrida e incluso vacía.

Muchos catalanes ya han admitido su odio hacia la capital y reconocen que por mucho que la visiten, su opinión no cambia. Sin embargo, esta vez un joven de Barcelona ha dado su opinión sobre Madrid. Más allá de los tópicos, en su vídeo ha comparado ambas ciudades hasta el punto de calificarlas como iguales: "Se me ha hecho una ciudad muy parecida. Iba por la calle y decía yo esta calle la he visto en Barcelona".

El amor de un catalán por Madrid

Un joven catalán (@mate_five) logra que Madrid se convierta en tendencia a través de TikTok. Con un simple vídeo ha hecho saber a los usuario que opina de Madrid y lejos de la realidad, ha impresionado a todos ellos. "Acabo de estar tres días en Madrid y la verdad que mola mazo", declara. Una opinión, nada que ver con otras declaraciones de catalanes, que alaba a la capital de España.

Sin embargo, a diferencia de muchos, este joven ha llegado a comparar ambas ciudades y ha declarado que parecen iguales e incluso que las calles son parecidas: "Yo soy de Barcelona y se me ha hecho una ciudad muy parecida". Al final de su vídeo acaba confirmando que Madrid le ha impresionado y entiende por qué la gente de Madrid está enamorada de esta ciudad. "La ciudad transmite unas vibras.., es muy raro de explicar. Es una ciudad que la recomiendo mucho. Así que madrileños, estáis aprobados".

Unos comentarios a favor

Tras su publicación, el vídeo ha conseguido más de mil reproducciones y 325 comentarios. Entre ellos, muchos critican la idea de que Madrid no tiene playa y que por eso, Barcelona es mejor. Al contrario, muchos otros apoyan la opinión del joven catalán y confirman su apoyo a Madrid. "Soy de Barcelona hasta la muerte, catalán por los cuatro lados, pero siempre que he ido a Madrid me lo he pasado bomba y me han tratado de lujo", "Yo siempre vuelvo a Madrid en cuanto puedo. Transmite algo mágico qué no se siente en otras grandes ciudades y el cielo es de otro mundo", comentaban algunos usuarios.

En respuesta a estos comentarios tan positivos a favor de la capital, los madrileños han agradecido sus palabras y han afirmado que Madrid es la ciudad de todos: "Creo hablar en la gran mayoría de madrileños cuando digo que TODOS sois bienvenidos", escribía un usuario en comentarios. De esta manera, las redes sociales dan visibilidad a que pueda existir una 'reconciliación' entre ambas partes de España y que más allá de lo deportivo, político y opiniones, ambas ciudades son increíbles.