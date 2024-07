¿Se dice trasplante o transplante?

Un trasplante es el procedimiento mediante el cual se reemplaza uno de sus órganos con otro sano. En 1992, nuestro país se colocó como líder mundial en este tipo de operaciones, un hito que ha mantenido intacto 32 años consecutivos. Y tras las cifras registradas en el último año, parece poco probable que pierda esa posición. España es, por tanto, referente mundial en trasplantes de órganos y en la generosidad de sus ciudadanos, gracias al exitoso modelo de donación y trasplantes implantado por la Organización Nacional de Trasplantes. De hecho, han sido varios los países que han adoptado el modelo en mayor o menor grado, además de ser expresamente recomendado por instituciones como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud.

Siendo esto así, resulta extraño que aún dudemos de su grafía. ¿Trasplante o transplante? La Fundación del Español Urgente nos resuelve inmediatamente el dilema:

"La palabra trasplante se escribe con s, y no es adecuada la forma transplante, con ns en la primera sílaba". En su aclaración, admite que no es raro encontrar en las noticias, por ejemplo en la del trasplante de un corazón de cerdo, frases como "Logran el primer transplante de corazón de cerdo a un humano", "Un hombre de Maryland recibió un transplante de corazón de un cerdo genéticamente modificado" o "El transplante de médula ósea, una tarea cotidiana". Pero no solo en los medios de comunicación cotidianos, también en la literatura científica es fácil topar con este error.

Para otras voces, la Real Academia sí recoge la grafía alternativa con el prefijo trans, pero no para esta palabra. Trans es un prefijo de origen latino que significa "detrás de, al otro lado o a través de". "Puesto que la /n/ seguida de /s/ en posición final de sílaba tiende a relajar su articulación, el grupo /ns/ se ha reducido a /s/ en la mayoría de las voces formadas con el prefijo trans. Otras admiten las dos variantes y algunas se escriben solo con trans. En todos los casos, el prefijo tra(n)s debe escribirse unido a la palabra base, sin guion intermedio.

Se puede escribir tanto trans como tras cuando tran va seguido de consonante, pues es normal, incluso entre hablantes cultos, seún el Diccionario de la Real Academia, que la pronunciación de /ns/ se reduzca a /s/ en posición final de sílaba: tra(n)sbordo, tra(n)scribir, tra(n)sferir, tra(n)slúcido, tra(n)smitir, tra(n)sparente, etc. También cuando se usa este prefijo para formar nuevos derivados en español, incluso si la base comienza por vocal: tra(n)sandino, tra(n)satlántico o tra(n)snacional.

Se escribe solo trans cuando este prefijo se antepone a palabras que empiezan por s. Es el caso de palabras como transexual o transiberiano.